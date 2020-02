„Wir sind ein attraktiver Standort“

Stefan Deimann, Geschäftsführer der Grevener Wirtschaftsförderung, hat sein Büro gegenüber dem Rathaus. Mit ihm sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning über die Lage der Wirtschaft in der Stadt.

Wenn man die Bergstraße hinuntergeht, sieht man drei Läden, die schließen. Müssen wir uns Sorgen machen?

Deimann: Die Läden haben nicht geschlossen, weil das Geschäft in Greven schlecht lief. Es waren persönliche Gründe. Bei dem Schmuckgeschäft hat man sich aus familiären Gründen auf das Hauptgeschäft in Steinfurt konzentriert. Bei „Lust und Laune“ spielte die Gesundheit nicht mehr mit. Aber bei beiden gibt es schon Nachfolger. Auch für das andere Geschäft gibt es Nachfolger. In den Räumen unter den Bögen an der oberen Bergstraße hat der Hausverwalter nach vielen Jahren Leerstand übrigens auch Mieter gefunden. Greven ist ein attraktiver Standort.

Wobei es da ja nicht um Einzelhandel, sondern eher um Dienstleistungen geht. Bestatter, Hautpflege, ein Handwerker. Ist das ein neuer Trend?

Deimann: Wir stellen überall fest, auch in den großen Städten hat sich der Einzelhandel geändert. Denken Sie an Schallplattenläden, die gibt es nicht mehr. Aber Dienstleistungen und Handwerk kann wieder in die Stadt einziehen. Das hat ja früher auch die Stadt ausgemacht. Es ist nicht der klassische Einzelhandel, der von morgens bis abends geöffnet hat, aber es kommt wieder Leben in die Stadt.

Gleichzeitig scheint es auch für Gastronomie interessanter zu sein, in die Stadt zu gehen?

Deimann: Ja, wenn das klassische Einzelhandelsgeschäft zurückgeht, gehen auch die Mieten zurück. Und für Gastronomen werden sie erschwinglich. Aber es hat sich auch das Kundenverhalten geändert. Die Leute erkundigen sich teilweise im Internet, dann gehen sie in die Stadt, kaufen ein, aber sie wollen auch ein Erlebnis haben.

Wir hatten ja bisher einige echte Boomjahre. Wie spiegelt sich die bei der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken?

Deimann: Ich bemerke eine Tendenz nach oben. Was ich überhaupt nicht mehr bedienen kann, ist die Nachfrage nach kleineren Grundstücken von 1000 bis 4000 Quadratmetern für Handwerker und kleinere Betriebe. Zumal, wenn noch der Wunsch nach einer Betriebsleiterwohnung dazu kommt. Wir sind in Verhandlungen, weitere Flächen zu bekommen. Das ist nicht einfach, es muss ein passendes Preis-Leistungsverhältnis geben und Teilflächen müssen noch in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

Gibt es überhaupt Erweiterungsmöglichkeiten?

Deimann: Ja, wir sind da dran. Jetzt ist die Frage, ob man sich handelseinig wird. Wir haben in den letzten Jahren viel gekauft, das geht in die Hunderttausende von Quadratmetern. Teilweise liegen Bebauungspläne dahinter, teilweise sind sie noch nicht mal in der Regionalplanung. Ich gehe davon aus, dass wir erst in drei bis fünf Jahren richtig Neues bieten können.

Wie sieht es an der Mergenthaler Straße und in Reckenfeld aus?

Deimann: An der Mergenthaler Straße sind wir komplett ausverkauft, eine Erweiterung dort war ja von der Politik nicht gewollt. In Reckenfeld haben wir Flächen, die sind aber von heimischen Unternehmen schon mehrfach überzeichnet. Das sind schon wieder 200 000 bis 250 000 Quadratmeter, die nachgefragt sind.

Wie geht es mit der Digitalisierung der Stadt weiter?

Deimann: Die Wirtschaftsförderung hat sich vor etlichen Jahren in das Thema eingeklinkt, weil es sonst keiner gemacht hat. Wir haben immer gesagt, dass das Thema wichtig ist. Gerade für die Landwirtschaft in den Außenbereichen, die zu den hoch digitalisierten Branchen in Deutschland gehören. Solche Projekte dauern lange. Sie kennen unsere Personalsituation. Unsere Hoffnung ist, wenn die Außenbereiche angeschlossen sind, dass ein Business-Case in der Innenstadt mit Glasfaseranschlüssen umzusetzen ist.

Könnten die Stadtwerke das als kommunale Aufgabe aufgreifen?

Deimann: Die Stadtwerke betrachten das als einen Business-Case. Eine kommunale Aufgabe ist es nicht, Glasfaser anzubieten. Das ist eine privatwirtschaftliche Aufgabe. Mit den Stadtwerken ist aber vielleicht ein Player da, der sagt, ich habe hier Vorteile und für mich lohnt sich das. Die Bundesregierung hat gesagt, im Jahr 2025 wollen wir, dass alle Haushalte Gigabit-fähige Anschlüsse haben, da wird sicherlich 2023 ein Strich drunter gemacht. Die Schwierigkeit in der Umsetzung wird immer sein, wo kriege ich das Personal her, das die Fördertöpfe bearbeitet, und die Firmen, die die Anschlüsse bauen.

Vom Buchladen bis zur Apotheke ist vieles online. Wo bleibt da der Einzelhandel?

Deimann: Man muss nicht so tun, als ob in Greven der Handel tot überm Zaun hängt. Wir haben in den letzten Jahren 6500 Quadratmeter hochwertige Einzelhandelsflächen hinzubekommen. Wir haben viele tolle Geschäfte hierher bekommen. Welche Stadt in unserer Größenordnung hat zwei Sportläden, einen Elektro-Fachmarkt, so viel neue Gastronomie? Aber wie es immer ist, es gib Unternehmer und Unterlasser. Die Unterlasser werden uns auch verlassen, da können wir nichts gegen tun. Die Unternehmer haben in Greven immer noch eine gute Chance. Ein Mezzomar und auch ein Täglich, die hätten ja gar kein Interesse an der Stadt, wenn sie nicht wüssten, wie viele Leute hierher kommen. Welche Stadt in unserer Größenordnung hat so einen groß aufgestellten Modehändler wie Ahlert? Wir decken auch im Schuhbereich alles von ganz günstig bis zur gehobenen Preisklasse ab.

Wenn Sie ein Programm für die nächsten fünf Jahre aufstellen müssten, was erwarten Sie?

Deimann: Dass die Innenstadt weiter attraktiv bleibt, dass wir genügend Gewerbeflächen für Handwerk und Industrie haben. Und dass wir die Grundlagen der Digitalisierung schaffen, um die Smart City umzusetzen.