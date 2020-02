Frauen verschiedener christlicher Konfessionen aus Simbabwe haben dieses Jahr die Gottesdienstliturgie für den weltweit in über 120 Ländern gefeierten Weltgebetstag zusammengestellt. Sie laden dazu ein, mit ihnen für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu beten und zu handeln. „Steh auf und geh“ – eine Heilungsgeschichte aus dem Johannesevangelium ist ihre zentrale Botschaft.

Simbabwe liegt im südlichen Afrika. Die ehemalige britische Kolonie – damals Rhodesien – erlangte 1980 nach mehrjährigem Befreiungskrieg die Unabhängigkeit. Doch der erste Präsident, Robert Mugabe, etablierte ein autoritäres, von politischer Gewalt geprägtes Herrschaftssystem, das erst 2017 nach 37 Jahren durch einen Militärputsch abgelöst wurde. Es änderte sich nichts. Die Weltgebetstags-Frauen mussten Teile ihrer Gottesdienstordnung Regierungsstellen vorlegen. Kritisches kann man nur erahnen.

Allein gegenüber Deutschland hat Simbabwe 730 Mill. Euro Schulden, die wohl nie abgetragen werden können. Deshalb richtet sich eine Unterschriftensammlung des Weltgebetstages und Erlassjahr.de an das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, um einen Teil der Schuldzurückzahlung in Gesundheitsprogramme für die bedürftige Bevölkerung umzuwandeln.

Grevener Frauen wollen sich in das Gebet einreihen und dafür einstehen, dass Frieden und Versöhnung dort und weltweit gelingt.

Ein Infonachmittag mit Elisabeth Stork, die Simbabwe bereist hat, findet statt am Donnerstag, 27. Februar, um 15 Uhr im Haus der Begegnung an der Martinuskirche. Die Einstimmung am Weltgebetstag, Freitag, 6. März, beginnt um 15 Uhr im Haus Liudger bei Kaffee, Tee und Gebäck.

Der anschließende Weltgebetstags-Gottesdienst beginnt um 16.30 Uhr in der St. Mariä Himmelfahrt Kirche.