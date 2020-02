Der Kandidat hat 100 Punkte

100 Prozent Zustimmung. Grevens Grüne haben einen neuen Bürgermeister-Kandidaten. Nämlich den alten: Dr. Michael Kösters-Kraft hatte schon 2014 kandidiert. Am Dienstagabend wählten die Mitglieder erneut den Vollblut-Politiker, der am Freitag 64 Jahre alt wird. Wolfgang Hoppe, ebenfalls Grünen-Urgestein in Greven stellte dann mal gleich die Kernfrage: „Fühlst Du dich dazu körperlich in der Lage?“

Ja, Kösters-Kraft, studierter Soziologe, der mit seiner Frau Maria das münsterische Café Malik führt, aber vor allem Kommunalpolitik macht, fühlt sich in der Lage. „Das halte ich körperlich aus“, grinst er. Und was eine zweite Amtszeit angehe, da könne man sich mal Donald Trump anschauen.

100 Prozent Zustimmung: in einer Noch-Spartenpartei wie den Grünen reichen dafür schon 11 von 11 Wahlberechtigten. CDU und SPD hatten jüngst ihre Kandidaten mit mehr Publikum aufs Schild gehoben.

Dabei hätten die Grünen, die 2014 mit 13,2 Prozent der Stimmen Dritte hinter CDU (38,6) und SPD (33,4) wurden, gute Chancen, ein oder zwei Wahltreppchen höher zu klettern. Bei der Sonntagswahlfrage schwankt ihre Popularität derzeit zwischen 20 und 24 Prozent, vor der SPD (13-15) und nicht weit hinter der CDU/CSU (26-28,5).

Kösters-Kraft gab sich in seiner Bewerbungsrede im Kesselhaus kämpferisch. Der Erhalt der Natur spielt für ihn eine Kernrolle, er ist ein eifriger Befürworter der Ems-Renaturierung. „Ich habe als Kind noch die Kanalisierung der Ems miterlebt“, erinnert er sich.

Den grünen Kreisvorsitzenden, der sein Amt zur Wahl zur Verfügung stellen will, verficht die bekannten Rezepte: „Keine neuen Wohngebiete in der freien Landschaft.“ Stattdessen müssten unter anderem Rathausplatz und das TBG-Gelände von einer zu gründenden städtischen Wohnungsbaugesellschaft entwickelt werden. Dass, wie Wolfgang Hoppe fürchtete, dabei die Kirmes schrumpfen müsse, sieht Kösters-Kraft nicht: „Die war früher auch kleiner – und wir haben Ersatzflächen, zum Beispiel rund um die Kreissparkasse.“

Der Vorsitzende des Schul- und Sportausschusses verwies auf die Erfolge der Grevener Schulpolitik. Aber auch auf ihre Mängel. Dass nach der sechsten Klasse fast 80 Grevener Hauptschüler nach Emsdetten fahren müssten, das sei eine neue Form der Diskriminierung.

Wichtig für den Grünen ist die Neudefinition des innerstädtischen Verkehrs. Der motorisierte Individualverkehr müsse aus der Innenstadt verschwinden. Für Fußgänger und Radfahrer sollen die Ampeln auf Grün zeigen. Damit begründete er auch die Ablehnung der Rathausstraßenplanung, die am Durchgangsverkehr festgehalten hatte.

Für Kösters-Kraft gab es Blumen von den Ortsvereins-Vorsitzenden Lore Hauschuld und Janina Rebholz. Sie haben für den Wahlkampf Auswärts-Erfahrungen gesammelt: Als Wahlhelferinnen in Thüringen.