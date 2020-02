Kroamstuten und Krabbelkinder

Die jährlich stattfindende Erinnerungswoche „Wie es früher war . . .“ im Haus Marienfried befasste sich in diesem Jahr mit dem Nachwuchs. Der geplante Besuch einer Hebamme musste jedoch wegen des stürmischen Wetters ausfallen. Aber das tat dem Ganzen keinen Abbruch. Im Gespräch mit den Bewohnern wurde deutlich, dass Familien auch früher oft ohne Hebamme auskommen und viele Geburten tatsächlich ohne die Unterstützung einer Hebamme stattfanden. Heute im Prinzip unvorstellbar.

Am Nachmittag des ersten Tages kam dann doch Besuch: Die Babys Christelle (sieben Wochen; Geburtstag: Heiligabend 2019) und Jonathan (neun Monate; Geburtstag: Ostern 2019) bildeten die faszinierende Mitte des Hauses.

„Kleine Kinder machen die Atmosphäre immer so besonders. Man kann die Augen gar nicht lösen von den kleinen Würmchen. Sie sind ein Wunder“, so die Bewohner. Man spürte die besondere Atmosphäre.

Weiter ging es mit dem Thema Taufe. Diakon Werner Gerling berichtete vom Ritus der Taufe früher. Der Zeitpunkt der Taufe, die Bedeutung der Taufpaten, die Namensgebung waren interessante Aspekte. Die Bewohner und Bewohnerinnen brachten auch eigene Erfahrungen ein. Das zur Verfügung stehende Taufkleid und die Taufkerze erleichterten den Senioren die Erinnerung an die miterlebten Tauffeiern. Am Ende besprenkelte Gerling alle Anwesenden mit Weihwasser zur Erinnerung an die eigene Taufe. Weiterhin brachte er eine Postkarte der Taufkapelle der Martinuskirche für jeden Bewohner mit.

Am Nachmittag kam Franz-Josef Holthaus als Kiepenkerl verkleidet ins Haus und brachte frischen Kroamstuten oder Weggen mit. Diese bekannte Tradition, die ursprünglich die junge Familie stärkte für die neue Aufgabe, kam bei allen Bewohnern gut an: „Ich nehme noch eine Scheibe, dafür spare ich mir das Abendbrot heute.“

Richtig quirlig wurde es dann am nächsten Tag. Hannes, Jayna, Lia, Liana und Malea im Alter zwischen knapp einem Jahr und zweieinhalb Jahren hielten, was der Titel der Veranstaltung versprach: „Nichts ist mehr sicher! - Besuch der Krabbelkinder“. Über das Schaukeln auf dem Schaukelpferd, das Spiel mit den Seifenblasen und Luftballons und das gemeinsame Singen von Kinderliedern kam eine wohlige Atmosphäre auf, und die Kontaktaufnahme zwischen Jung und Alt geschah so ganz nebenbei.

Nachmittags wurden in den Wohnküchen aller Bereiche Karamellbonbons aus weißem und braunem Zucker, Sahne und Vanilleschote selbst gemacht, so wie es viele BewohnerInnen von früher kennen. „Etwas Süßes geht immer.“

Viele Senioren, die an Erfahrungen aus ihrer Biografie anknüpfen konnten, zeigten sich sehr zufrieden und genießen gegenwärtig die Rolle der Großeltern, die nach eigenen Aussagen auch eine ganz besondere ist.

Ein Zitat eines kinderlosen Bewohners: „Obwohl ich selbst leider keine eigenen Kinder habe, muss ich sagen, dass ich mich in dieser Woche richtig wohl gefühlt habe bei so vielen lieben jungen, kleinen und älteren, großen Menschen.“