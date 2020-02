Baustelle der Gemeinschaft

Zwölf Gesprächspartner in 18 Minuten. Wer bei dem Gespräch mit den Kandidaten für die Presbyterwahlen in der Christusgemeinde richtig ins Schwitzen geriet, war unser Redaktionsmitglied Günter Benning. Die zwölf Kandidaten für neun freie Stellen sprachen über ihre Motivation, sich in der evangelischen Kirche zu engagieren. Die Wahl findet am Sonntag, 1. März, von 12 bis 18 Uhr im Katharina von Bora-Haus an der Kardinal von Galen-Straße statt.

Gisela Wermeling, ehemals Grundschullehrerin, ist seit acht Jahren im Presbyterium.

Wermeling: Ich bin hier der Oldie und schon schon länger im Presbyterium. Ich kann mir ein Leben ohne christlichen Glauben nicht vorstellen und finde die Verbindung zur Gemeinde gut. Ich arbeite gerne mit, zum Beispiel in der Sprachförderung für Flüchtlinge. Ich finde es gut, dass wir im Presbyterium in unterschiedlicher Weise wichtige Dinge entscheiden können.

Volker Jünnemann (55), Logistiksachbearbeiter, ist seit 2012 Mitglied des Gremiums.

Jünnemann: Der Kirchengemeinde gehöre ich fast seit meiner Geburt an. Auch wenn ich erst später getauft wurde. Mir liegt die Kirche hier sehr am Herzen, das möchte ich gerne aktiv begleiten. Meine Funktion im Presbyterium ist vielleicht etwas zurückhaltend. Aber mir ist wichtig, ein Baustein zu sein, der wichtige Fragen mitentscheiden kann.

Rainer Briese (61) ist Diplom-Pädagoge und in der sozialen Arbeit tätig.

Briese: Ich bin noch nicht im Presbyterium, aber finde es wichtig, zu gestalten und ehrenamtlich in der Stadt etwas zu tun. Da ist mir die Kirche sehr nahe, weil ich mich vor dem Hintergrund meiner Berufserfahrung gut engagieren kann – vielleicht in Richtung Seelsorge und ähnlichem. Auch neue Wege zu gehen, alternative Gottesdienste zu entwickeln, da bin ich mit mehreren anderen dabei. Ich war zehn Jahre im Männerkreis aktiv.

Dr. Stefan Erdmann (60) ist nicht nur Zahnarzt, sondern auch Musiker und in verschiedenen Ehrenämtern aktiv.

Erdmann: Ich habe eigentlich schon genug Ehrenamt an der Backe, durch die Aulakonzerte. Aber ich habe immer schon gedacht, ich müsste wieder mehr Kontakt zur Kirche haben. Als Jugendlicher habe ich direkt neben der Kirche gewohnt, war in der Jungschar und im Bibelkreis. Während der Berufsgründungs- und Familienphase war ich eher kirchenferner. Es geht mir darum, Kontakte zu bekommen. Es gibt immer weniger fromme Leute, man braucht auch mal persönliche Zwiegespräche.

Sina Hinz (36) betreut derzeit fünf Kinder in der Tagespflege. Da kommt es auf das Wir-Gefühl an.

Hinz: Für Kinder ist es wichtig, Gemeinschaft zu erleben. Das müssen wir ihnen auch näher bringen. Es geht ja nicht in erster Linie um den Glauben an Gott, sondern um Gemeinschaft. Ich würde gerne Schule und Kindergarten in den Blick nehmen.

Hannelore Lange (63) sagt in ihrer Bewerbung, Kirche müsse den Finger in gesellschaftliche Wunden legen.

Lange: Ich finde, sich zu engagieren und in Entscheidungsprozesse einzubringen, hilft dabei, die Kirche zu gestalten oder auch Glaubensimpulse zu bekommen. Man kann theologisch mitdenken. Mir ist übrigens die Frauenarbeit der Gemeinde sehr wichtig. Da gibt es viele Dinge, an denen man arbeiten kann. Mein Mann ist katholisch, wir haben immer viele Gespräche und Zwiegespräche zu dem Thema.

Malte Nick (21) studiert Mathematik in Münster ist schon lange in der Jugendarbeit und im Presbyterium aktiv.

Malte Nick: Reingekommen bin ich über die Jugendarbeit, die Konfirmandenarbeit. Das ist wahnsinnig spannend. Das Thema Zukunftsplanung ist spannend – wie kann man Kirche attraktiv machen, wie kann man andere Blickwinkel öffnen? Da kann man noch viel machen.

Peter Hovemann (52) ist Gärtner und in zahlreichen kirchlichen Gruppen aktiv. Auch ganz handwerklich.

Hovemann: Ich bin in der Gemeinde immer sehr praktisch unterwegs gewesen. Ich bin in der Gottesdienstwerkstatt tätig und unterstütze die Küster. Mir ist es wichtig, dass wir neue niedrigschwellige Angebote machen. Ich sehe viele fragende Blicke, der Kinder, der Eltern, Glauben ist nicht tot. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, ihnen Glauben zu finden und zu leben. Es lässt sich nicht alles rational erklären. Im Augenblick engagiere ich mich sehr in den Taufgottesdiensten, da müssen wir gut sein und Flagge zeigen.

Rita Lorenz (43) ist Versicherungsfachangestellte und noch nicht Mitglied im Presbyterium.

Lorenz: Ich bin seit der Kindheit mit der Kirche verbunden, ich habe jahrelang Kindergottesdienst geleitet. Dann ist das eingeschlafen, jetzt sind meine Kinder zur Konfirmation gekommen - und der Bezug ist neu entstanden. Bei mir ist es beruflich etwas ins Stocken geraten - da möchte ich mich gerne in der Kirche engagieren. Ökumene ist mir wichtig, mein Mann ist katholisch. Meine Kinder waren früher sogar bei den Messdienern dabei.

Jutta Neyer (47) ist selbstständige Kfz-Meisterin und Betriebswirtin und kümmert sich im Presbyterium um die Stiftung, Fundraising und das Kirchencafé,

Neyer: Ich bin seit sechs Jahren im Presbyterium. Wir brauchen die christlichen Werten, die müssen wir hochhalten. Die zehn Gebote sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Man sollte mehr an die Nachbarn und das Miteinander denken. In unserer Gemeinde empfinde ich es als nicht egoistisch, ich bin herzlich aufgenommen worden. Ich arbeite auch in der Stiftung der Kirche mit.

Jürgen Mausolf (65) ist Rentner in Männer- und Bibelkreis aktiv, außerdem in der Seelsorge im Krankenhaus.

Mausolf: Ein wichtiger Punkt für mich ist die Seelsorge. Ich bin unter anderem im Krankenhaus unterwegs, das ist sehr schön. Kirche sollte für mich eine Verbindung von Gott, Jesus Christus und dem Menschen herstellen. Der Mensch hat im Normalfall wenig Zeit für Gott. Wenn die Menschen sagen, ich verstehe Gott nicht, wieso lässt er so viele Kriege zu, warum ist da so viel Leid, dann würde ich mir wünschen, dass ein Presbyter oder ein Pfarrer antworten gibt. Gott sollte mehr im Mittelpunkt stehen.

Christiane Stübing (48) ist selbstständige Podologin und seit 2016 Mitglied im Presbyterium.

Stübing: Ich helfe gerne bei Aktionen wie Offene Kirche und Christuskirche Sonntag 18 Uhr. Meine Söhne und mein Mann halten mir oft den Rücken frei, damit ich das neben meinem Job als selbstständige Podologin hinbekomme. Mein Ziel und Wunsch ist, dass die Gemeindeteile weiter zu einer Gemeinde zusammenwachsen.