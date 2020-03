Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf dem Schifffahrter Damm zwischen der Abfahrt Gelmer und der Emsbrücke. Ein Lastwagen war im Gegenverkehr mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen. Dabei wurde die Fahrerin eines der Pkw getötet. Es handelt sich um eine 40-jährige Erzieherin, die auf dem Weg zu ihrer Arbeit in einer Kita in Greven war. Sie hinterlässt zwei kleine Kinder.

Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Münster rückte mit dem Rüstzug und mehreren Rettungswagen sowie Notärzten aus. Wegen der umfangreichen Unfallaufnahme und Bergungen war der Schiffahrter Damm für mehrere Stunden zwischen der Sudmühlenstraße und Greven komplett gesperrt.