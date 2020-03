Der Vorsitzende Dr. Wolfgang Dörner führte durch die zahlreichen Themen, wobei zwei Aufgabenfelder des Vereins klar im Fokus standen.

Seit Jahren weist die DLRG darauf hin, dass die Schwimmkompetenz bei Grundschülern abnimmt. Diesen Trend können auch die Lehrkräfte der Martin-Luther-Grundschule bestätigen. Zum Gegensteuern finanzierte der Förderverein in der Vergangenheit bereits eine professionelle Schwimmbegleitung. Seit dem vergangenen Herbst organisiert er außerdem Schwimmkurse in Kooperation mit den Grevener Bädern, die durch finanzielle Unterstützung aus Vereinsmitteln günstig sind und eine große Resonanz fanden und finden. Nur so – da sind sich Vereinsvorstand und Schulleitung einig – kann es gelingen, alle Kinder bis zum Schulwechsel zum Schwimmen zu befähigen.

Ein weiteres Erfolgsmodell von Förderverein und Schule ist die „LüMi“: Mit „Lutherkinder über Mittag“ steht Eltern eine flexible Betreuung bis 14 Uhr als Alternative zur Offenen Ganztagsschule (OGS) zur Verfügung. Wie bei der OGS, so stieg auch bei der LüMi die Zahl der Anmeldungen stetig an. Aktuell werden dort 39 Kinder betreut, Tendenz steigend. Das große Interesse stellt den Förderverein organisatorisch und die Schule räumlich vor neue Herausforderungen. Alle arbeiten gemeinsam daran, diesen Bedarf auch für 2020/21 zu bedienen. Getragen wird die LüMi mit ihren vier Betreuerinnen überwiegend durch vergleichsweise niedrige Elternbeiträge und einen pauschalen Landeszuschuss.

Arbeitsgemeinschaften stellen einen weiteren Schwerpunkt der Vereinsarbeit dar. 2019 wurden pro Halbjahr über 20 Veranstaltungen angeboten. Daneben erhielt der Christus-Kindergarten einen Kletterbaum und die Schulkinder einen Zuschuss zur Theaterfahrt aus eingeworbenen Spenden. Unter den für 2020 geplanten Projekten der Schule, denen Spenden zugutekommen, stellte die Konrektorin Christina Hagemeyer ein Filmprojekt vor, bei dem sich die Schulkinder unter professioneller Anleitung mit dem Medium Film auseinandersetzen. Bei Spenden und Sponsoring zeigte sich aber auch, dass noch „Luft nach oben“ ist. So möchte sich der Vorstand aus Dr. Wolfgang Dörner, Sonja Stöcker (Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende) und Stefan Nierhoff (Kassenwart) auch verstärkt um Spender und Sponsoren kümmern – und sie hoffen dabei auf viel Unterstützung.