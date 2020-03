So lässt sich viel Wasser sparen

Klima-Erlebnis-Ausstellung in der Jugendkirche „Marys“

Greven -

124 Liter Wasser verbraucht ein Deutscher durchschnittlich am Tag. Wie lässt sich bei einer zunehmenden globalen Erwärmung Wasser sparen? Ein paar ganz simple Möglichkeiten werden den Besuchern der Klima-Erlebnis-Ausstellung „ERschöpft“ dazu Sonntag, 15. März, bis Sonntag, 5. April, in der Jugendkirche Marys in Greven vorgeschlagen.