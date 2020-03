Das Corona-Virus ist zur Zeit in aller Munde. Aber: Es gibt ja noch andere Kreaturen, die nerven. Im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres entwickelte sich der Eichenprozessionsspinner aufgrund seiner giftigen Brennhaare zu einem massiven Problem. Auch an der St.-Josef-Grundschule rückten Spezialisten an, um den kleinen Tierchen den Garaus zu machen. In dieser Zeit waren zur Sicherheit für die Kinder Teile der Schulhof-Spielwiese gesperrt.

Lehrerin Anja Brockfeld nahm mit ihren Schülerinnen und Schülern das Thema Tiere und Frühling jetzt zum Anlass zu überlegen, wie die Schule gegen den weiteren Befall des Eichenprozessionsspinners an den Bäumen auf dem Schulgelände vorgehen könnte.

Sie besorgte mit Unterstützung der Sparkasse und der Abenteuerkiste Bausätze und zimmerte daraus mehrere Nistkästen. Diese wurden am Dienstag in Abstimmung mit dem Schulträger von Hausmeister Günter Dreyer an den Eichen auf dem Schulgelände fachmännisch angebracht.

Unterstützt wurde Günter Dreyer dabei von den Kindern und Lehrerin Anja Brockfeld. In diesen sechs Kästen sollen sich Vögel wie beispielsweise Meisen ansiedeln, die dann die Raupen und Falter des Prozessionsspinners auffressen.

Die Kinder freuen sich besonders über ihre gemeinsame Aktion, da sie im vergangenen Sommer lange Zeit in diesem Bereich des Schulhofs aufgrund der Eichenprozessionsspinner nicht spielen konnten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.