Der Krisenstab der Stadt Greven hat am Samstagnachmittag beschlossen, das Rathaus ab kommenden Montag für den normalen Publikumsverkehr zu schließen.

Für wichtige Dienstleistungen besteht weiterhin die Möglichkeit, Termine telefonisch, per E-Mail oder über die Kontakt-Formulare im Bürgerinformationssystem der Stadt Greven zu vereinbaren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Bürgerinformationssystem kann über folgende Adresse aufgerufen werden: https://www.greven.net/vv/index.php. Im Bürgerinformationssystem können alle Interessierten gezielt nach Dienstleistungen (z. B. Geburtsurkunde), Organisationseinheiten (z. B. Standesamt) oder einzelnen Mitarbeiter/innen (z. B. Lieschen Müller) suchen.

Für welche konkreten Dienstleistungen Termine im Rathaus vereinbart werden können, entscheidet der Krisenstab nach Rücksprache mit den Führungskräften der Stadt Greven am Montagnachmittag. Die Maßnahme ist nach einem Austausch der Bürgermeister des Kreises Steinfurt, des Landrats und der Verantwortlichen des Gesundheitsamtes am Freitagabend vereinbart worden.

Außerdem werden die Rathäuser durch organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass für alle kritischen Dienstleistungen Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten arbeiten, damit im Falle der Infektion von Mitarbeitern andere als Ersatz weiter zur Verfügung stehen.

Zudem beschloss der Krisenstab, dass die Ferienkisten-Aktion in den Osterferien komplett abgesagt wird.

Des weiteren schließen die Begegnungsstätte im Hansaviertel und die Jugendarbeit in Karderie und Jugendcafé Kesselhaus – zunächst bis Ende April – ihre Pforten. Der Wertstoffhof der Stadt Greven bleibt vorläufig geöffnet.

Da ab sofort Kindergärten und Schulen geschlossen sind, kann die Stadt nur in besonderen Fällen für Kinder eine Betreuung in einer Betreuungseinrichtung ermöglichen. Voraussetzung: Beide Eltern oder ein allein erziehender Elternteil arbeitet in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern keine Alternativ-Betreuung ihrer Kinder organisieren können. Zu den Arbeitsbereichen gehört beispielsweise die Infrastruktur des Gesundheitsbereiches (u.a. Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte), Versorgung (Energie, Wasser, Lebensmittel, Arznei), Justiz, Polizei, Feuerwehr, Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter im Kinderschutz. Betroffenen Eltern müssen einen Antrag beim zuständigen Jugendamt stellen, heißt es abschließend in der Presseinformation der Stadt.