Auch die Freilichtbühne spielt nicht mehr

Am Freitagvormittag hieß es noch, dass die Vorstellung des Jugendstücks „Die Welle“ auch am Samstag an der Freilichtbühne stattfinden würde. Doch dann erreichte Petra Niepel am Freitagabend der Anruf von Peter Vennemeyer, der darauf hinwies, dass diese und die weiteren Veranstaltungen am kommenden Donnerstag und am Samstag abgesagt werde müssen. „Daraufhin habe ich am Samstagmorgen alle, die vorbestellt hatten, angerufen“, so Petra Niepel.

Das Coronaproblem zieht immer größere Kreise und wie es in Zukunft weitergeht, kann niemand genau sagen. Tatsache ist, dass der geschäftsführende Vorstand der Freilichtbühne erst einmal alle bis zum 28. März sämtliche Proben abgesagt hat. Und das ist nicht unproblematisch.

Denn wenn man bedenkt, wie kurz die jeweiligen Probenzeiten bis zur Premiere sind, fehlt da eigentlich jede Probestunde, zumal ja auch immer mal der eine oder andere wegen Krankheit oder Urlaub ausfällt. In dieser „Pause“ muss die Sachlage, was jetzt noch geht, neu bewertet und entsprechende Entscheidungen sowie das weitere Vorgehen abgeklärt werden. „Ich habe heute schon viele Telefonate mit dem Vorsitzenden Patrick Sohrt geführt und muss mich jetzt in der kommenden Woche auch mal beim Verband Deutscher Freilichtbühnen schlau machen“, erklärte Niepel.

Zum Glück, könne man fast sagen, gibt es in diesem Theatersommer mit dem Kinderstück „Ritter Rost“ nur eine Neuproduktion. „Pension Schöller“ und „Ein Käfig voller Narren“ stehen als Wiederaufnahme im diesjährigen Spielplan. „Somit haben wir dort auch keine so ausgiebigen Probezeiten wie bei einer Neuproduktion“, weis Petra Niepel.

Die für den 21. März anberaumte Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freilichtbühne muss ebenfalls abgesagt werden. Auch hier kann ein neuer Termin erst nach Klärung der Sachlage bekannt gegeben werden.

Wie der diesjährige Theatersommer aussehen wird, kann wohl keine Freilichtbühne i Augenblick verbindlich im Voraus sagen. Da werden in der nächsten Zeit noch viele Informationen und Absprachen nötig sein.