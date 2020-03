Nein, eine Pressemitteilung dazu hat es nicht gegeben. Aber: Auf der eigenen Homepage hat die Gemeinde St. Martinus informiert. Dabei geht es um sexuellem Missbrauch durch einen Priester, der von 1976 bis 1982 als Rektoratsverwalter in Schmedehausen eingesetzt worden war, aber auch im Stadtgebiet Grevens liturgische Dienste übernommen hat. Auf der Homepage der Gemeinde schreibt Pfarrer Klaus Lunemann:

„Sehr geehrte Gemeindemitglieder. Sexueller Missbrauch ist seit Jahren, auch und gerade im kirchlichen Bereich, immer wieder Gegenstand von Berichterstattungen. In den letzten Monaten sind mehrfach Fälle im Bistum Münster bekannt geworden, bei denen es um Missbrauch durch verstorbene oder auch noch lebende Kleriker ging.

Auch unsere Pfarrei bleibt leider von diesem Thema nicht verschont. Der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster hat uns am 10./12. März darüber unterrichtet, dass der in unserer Pfarrgemeinde tätig gewesene und mittlerweile verstorbene Priester F. G. (verstorben im November 2008) beim Bistum als Missbrauchtäter bekannt ist.

F. G. war in der Zeit von 1976 bis 1982 als Rektoratsverwalter in Schmedehausen eingesetzt.

Es liegen dem Bistum entsprechende Missbrauchshinweise vor, und den Berichten der Betroffenen ist zu glauben. Zu den Tatorten und der Anzahl der Betroffenen, die sich bisher gemeldet haben, kann das Bistum aus rechtlichen Gründen und Aspekten des Persönlichkeitsrechtes keine Angaben machen.

Angeregt durch den Hinweis einer betroffenen Person wird nun dieser Sachverhalt in allen Gemeinden des Bistums, in denen F.G. tätig gewesen ist, an diesem Wochenende bekannt gegeben.

Bitte respektieren Sie alle, wenn sich mögliche weitere Betroffene von sexuellem Missbrauch, die es vielleicht auch in unserer Gemeinde gibt, nicht öffentlich melden werden und können.

Für betroffene Personen bieten wir an, das sich diese gerne bei Pastoralreferentin Maria Wagner ( 0163 / 8047277) oder Pastoralreferent Matthias Brinkschulte ( 0178 / 6929462) melden können.

Selbstverständlich können sich Betroffene auch unmittelbar an die Ansprechpersonen des Bistums wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Bistums. https://www.bistum-muenster.de/sexueller_missbrauch/.

Wir sind traurig über jeden Fall, der hier möglicherweise vorgefallen ist und bedauern es sehr, dass Menschen im kirchlichen Kontext Betroffene derartiger Handlungen geworden sind.“