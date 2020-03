Viele Fragen sind allerdings – weil eben das Verfahren noch gar nicht begonnen hat – offen. „Das, was wir von der Verwaltung im Moment als gesetzt ansehen, ist, dass das Gewässer an der Nordseite so bestehen bleibt“, sagte Andre Kintrup im Bezirksausschuss. Das Gewässer sei eben mehr als ein Graben.

Klar ist auch: Die Straße wird Teil einer Tempo-30-Zone bleiben. Sie wird, so Kintrup, mit Mindestmaßen hergestellt – also voraussichtlich 4,75 Meter Asphalt plus Gehweg auf der Südseite. „Und das war‘s dann auch schon. Viel mehr Platz ist fürs Herstellen nicht vorhanden.“ Zu prüfen sei, ob sich die vorhandenen Hainbuchen sinnvoll integrieren ließen. Aber Bäume werde es sicher weiter geben – entweder die alten oder eben neue. „Sie gehören da hin.“

Fragen, die die SPD-Fraktion zum anstehenden Ausbau gestellt hatte, können derzeit zum Teil noch nicht beantwortet werden – vor allem jene nicht, ob nach KAG oder BauGB abgerechnet wird, sprich: in welchem Umfang die Anlieger an den Kosten beteiligt werden. „Wird noch geprüft, wissen wir noch nicht“, sagte Kintrup. Klar sei nur, dass die Anlieger der Mosel-, Main- und Neckarstraße nicht beitragspflichtig seien, da die Grundstücke nicht über die Kanalstraße erschlossen seien. Auch Besitzer von landwirtschaftlichen Nutzflächen seien nicht beitragspflichtig – sehr wohl aber der Betreiber des Lidl-Marktes, weil das Grundstück über die Kanalstraße erschlossen sei.

„Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann ist, dass die Verwaltung nicht sagen kann, nach welchem Recht abgerechnet wird“, bemängelte Wolfgang Klaus (SPD). Er habe den Eindruck, dass die Stadt noch nicht mit den Infos herausrücken wolle. Stimmt nicht, entgegnete Kintrup. Die komplexe rechtliche Lage, die sich zudem gerade ändere, müsse noch geprüft werden. „Die Stadt ist noch nicht so weit. Ab Mitte des Jahres steigen wir ein.“ Alle sinnvollen Ausbau-Varianten, die dann im Zuge der Planung auf dem Tisch kämen, müssten geprüft werden – und auch die jeweiligen Folgen für die Abrechnung. Für die Planung des Ausbaus steht Geld im Haushalt 2020 bereit, die Bautätigkeit wird dann 2021 folgen.