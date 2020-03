Noch einschneidender als in Deutschland erlebt derzeit der Grevener Wolfgang Thormann die Corona-Lage in Spanien: „Ab Samstag waren alle Kneipen, Veranstaltungen und öffentliche Plätze gesperrt. Die Ausgangssperre wird ab Montag fast von allen eingehalten.“

Thormann lebt mit seiner Frau Bernadette Lackinger einen Teil des Jahres in Andalusien, auch derzeit verbringt er den Winter im milden Spanien. „Zum Einkaufen, zum Arzt, Apotheke, Geldinstitut darf immer nur eine Person unterwegs sein“, schreibt er, „auf kürzestem Weg.“

Selbst Gassigehen mit dem Fifi ist nur einzeln möglich – zweimal pro Tag im Umkreis von 150 Meter zur Wohnung.

„Wenn es hilft und der Spuk in 14 Tagen vorbei ist, kann auch Torrox Costa, das deutsche Rentnerdorf in Andalusien wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen“, hofft der Grevener Rentner, „In der Sonne an der Promenade sitzen und es sich gut gehen lassen.“

Zur Zeit sei es dort menschenleer.