Unsicherheit über die Ausnahmeregeln

„Da geht es um die Existenz“, sagt ein Grevener Wirt. Corona und die Sperrung von Cafés und Kneipen durch eine aktuelle städtische Verordnung waren gestern Mittag Thema einer Wirte-Versammlung vor dem Täglich am Niederort. Wichtig für die Gastronomen: Die Ausnahmeregeln, die für Speisewirtschaften gelten sollen.

Ausnahmen für Speiselokale

Während nämlich von Bars bis zu Bildungseinrichtungen, Sportveranstaltungen, Spielplätzen und Swingerclubs so gut wie alle dem Vergnügen dienenden Einrichtungen Grevens zu schließen sind, gibt es für „Speisewirtschaften“ in der städtischen Allgemeinverfügung Ausnahmen.

Dazu gehören: Mindestens zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, nicht mehr als fünf Personen am Tisch, kein Aufenthalt im Schankbereich, Registrierung aller Besucher mit Kontaktdaten.

Und Hygiene. „Wir müssten die Gäste erst mal zum Händewaschen zur Toilette schicken“, sagt Täglich-Wirt Saleh Es-Sinawi.

Existenzfragen

„Für einige Lokale wird das schwierig, das aufgrund der Gegebenheiten umzusetzen“, sagt Wirte-Vorstandsmitglied Robin Zurbrüggen, „fragt sich, ob es überhaupt wirtschaftlich ist, den Laden unter diesen Voraussetzungen zu öffnen.“

Auch beim Personal gibt es Ängste, weiß Wirt Christian Schürhaus: „Was mache ich denn, wenn sich einer ansteckt?“ „Bei mir gab es schon Mitarbeiter, die sagten, sie gehen nicht mehr an den Tisch“, erklärte ein Wirt. Während auf der anderen Seite Christoph Wauligmann darüber berichtete, dass die Mitarbeiter gerne arbeiten würden.

Wer zahlt?

Irritation gibt es auch noch, weil nicht klar ist, ob und unter welchen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen vom Bund zu erwarten sind, wenn die Gastronomie schließen muss. Er habe mit seinem Bankberater gesprochen, meinte Schürhaus, aber auch dort wisse man nicht mehr. Auch über in Aussicht gestellte KfW-Mittel gebe es noch keine sicheren Informationen.

Das sagt Cosimo Palomba

„Wenn die Wirte sich an den rechtlichen Rahmen halten, sind sie auf der sicheren Seite.“ Cosimo Palomba, Grevens Erster Beigeordneter und Mitglied im Corona-Krisenstab der Stadt, ist mit der aktuellen Lage nicht so ganz zufrieden.

Am Freitag, sagt er, hätten sich Vertreter aller Kreisgemeinden auf die am Montag veröffentlichte Verfügung geeinigt, die sowohl die Schließung zahlreicher Einrichtungen und Gastronomiebetriebe als auch die Ausnahmen für Speisegaststätten betreffe. Nur Saerbeck sei bereits am Samstag überraschenderweise mit einer Lösung vorgeprescht, die über die vereinbarten Schließungsvereinbarungen gegangen sei.

Wer sich an die gültige Verfügung halte, verliere auch später keine finanziellen Ansprüche, sagt der Beigeordnete. „Wer mehr macht, geht ins Risiko.“ „Große Sorgen“ mache ihm derzeit allerdings die unklare Situation auf Bundes- und Landesebene: „Ich hoffe, dass Bund und Land schnellstmöglich finanziell helfen.“ Täglich erreichten derzeit die Stadt Anfragen von Unternehmern, die sich nach finanzieller Unterstützung in der Corona-Krise erkundigten.

