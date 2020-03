Wie bereiten Sie sich auf Corona vor?

Brautlecht: Von der Bundesapothekerkammer haben wir am Wochenende Handlungsempfehlungen bekommen, wie wir vorsorgen sollen. Dazu gehört unter anderem Schichtbetrieb – wir sollen unser Personal aufteilen, damit eine Schicht den Betrieb aufrecht erhalten kann, wenn eine andere ausfällt. Wir machen das in einem Zwei-Wochen-Turnus. Das heißt, wir arbeiten auf Sparflamme, aber der Ansturm ist immens. Alle decken sich ein.

Warum tragen sie Mund- und Handschutz?

Brautlecht: Auch das gehört zu den Maßnahmen. Wir sollen Mundschutz und Handschuhe, eigentlich auch Kittel tragen, aber das ist im Moment gar nicht alles zu bekommen. Eigentlich sollten wir an den Tresen auch Plexiglas anbringen, um uns zu schützen. Und eigentlich sollen auch nur drei oder vier Leute gleichzeitig in die Apotheke kommen. Man hat Vorkehrungen wie aktuell in Italien getroffen, denn dort haben Apotheker gesagt, wenn es passiert, dann knallt es richtig.

Holen die Grevener sich jetzt Medikamente auf Vorrat?

Brautlecht: Generell ja. Manche Kunden haben einfach Angst, dass ihre Medikamente irgendwann einfach nicht mehr lieferfähig sind, weil die Lieferketten abbrechen könnten. Darum lassen sie sich teilweise ihre Medikamente, zwei, drei Mal verschreiben, um Vorrat anzulegen.

Ist die Sorge gerechtfertigt groß?

Brautlecht: Ich meine, dass hier in Deutschland viel zu spät gehandelt wurde. Wenn man sich mal überlegt: in China haben die bei 400 Infizierten in Wuhan die ganze Stadt abgeriegelt. Wir liegen in Deutschland bei weit über 7000 und wir sind immer noch nicht dicht. Das exponentielle also sprunghafte Wachstum der Infektionen hat in asiatischen Städten nicht stattgefunden. Das haben China, Korea und Japan besser hingekriegt. In Europa – wir sehen das gerade in Italien, die zwei Wochen vor uns sind – hat es bisher nicht funktioniert.