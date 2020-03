„Ich habe es zum ersten Mal erlebt, dass die Leute in einer Reihe stehen“, sagt der Verkäufer vom Löbke-Gemüsestand auf dem Marktplatz. „Die sind heute sehr diszipliniert“, ergänzt Tanja Brockmeyer von Kittners Fischwagen gegenüber. Während in der Stadt zahlreiche Geschäfte geschlossen sind, läuft das Geschäft auf dem Wochenmarkt.

Wobei man differenzieren muss. Davinda Ghotra verkauft Kleider auf der Marktstraße. Als er zusammenräumt, winkt er ab: „Es lief gar nicht, die Leute sind vorsichtig.“ Er selber auch. Er trägt einen weißen Mundschutz, schließlich ,komme ich hier mit vielen Leuten in Kontakt.“

An den Lebensmittelständen gab es dagegen gut zu tun. „Lag wohl auch am schönen Wetter“, sagt Fischverkäuferin Brockmeyer. Was ihr auffiel: Die Kunden waren informiert, standen in der Reihe vor ihrem Wagen - und hielten Abstand.

Auch Claudia Förster vom Cibaria-Wagen stand am Ende des Marktes vor leeren Regalen: „Es ist gut gelaufen.“ Auch ihr Eindruck war, dass die „Leute im Thema“ sind. „Man sagt aber nicht mehr Auf Wiedersehen, sondern ‚bleiben Sie gesund‘“.

Der Wochenmarkt gehört wie eine Reihe von Ausnahme-Läden (Bericht unten) zu den Orten, die noch geöffnet haben dürfen, weil sie für die Grundversorgung wichtig sind.

Einige Meter weiter hat auch der Feinkostladen Gottschlich geöffnet, während in direkter Nachbarschaft ein Modeladen – aufgrund der öffentlichen Verfügung der Stadt – geschlossen ist.

„Die Leute wollen raus und einkaufen“, stellt Verkäufer Horst Eggenkämper fest. Auch dann, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Während derzeit in vielen Foren und in den Nachrichten über Hamsterkäufe lamentiert wird, gibt es auch das Gegenteil: Vor allem alte Menschen, die jeden Tag ihre kleinen Portionen einkaufen. Das gehört einfach zu ihrem sozialen Leben. Eggenkämper: „Ein Kunde kauft immer Dosen, die bis zum Dezember haltbar sind.“ Dem hat er geraten, doch ausnahmsweise drei auf einmal mitzunehmen.

Originell gelöst hat den verordneten Ladenschluss dass Blumengeschäft Borkert. Besitzerin Lisa Borkert hat ein Schild für Selbstzahler auf die Straße gestellt. Wer etwas mitnimmt, möge doch den Preis selbst berechnen.

Wer ganz spezielle Wünsche hat, kann die Mitarbeiterinnen im Laden telefonisch erreichen – die Blumen werden dann zum Abholen vor die Tür gestellt.