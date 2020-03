Die Stadt Greven wird an zehn Standorten im Stadtgebiet Hundekotbeutelspender aufstellen. Die Fraktion Reckenfeld direkt fordert, drei davon in Reckenfeld zu installieren: am Regenrückhaltebecken (Ententeich), am A-Pättchen und am Weg parallel zur Kreissparkasse. Standorte, die auch die CDU für „sehr gut ausgesucht“ hält. „Das macht schon Sinn“, sagte Franz-Josef Holthaus im Bezirksausschuss. Die Vorschläge stammen im Übrigen von Bürgern.

Wieviele Spender tatsächlich in Reckenfeld aufgestellt werden und an welchen Standorten steht indes noch nicht fest. „Ob es zwei oder drei werden, kann ich nicht sagen. Wir werden sie auf jeden Fall sinnvoll über das ganze Stadtgebiet verteilen“, sagte André Kintrup von den Technischen Betrieben. Jeder dieser Spender koste rund 3000 Euro.

Antragsteller Ernst Reiling begründete den Bedarf und nahm die Stadt in die Pflicht: „Wenn eine Fraktion so etwas aufstellt und es wird von allen Seiten begrüßt, hätten Sie merken müssen, dass man das Thema besser aufgreift.“ Stattdessen habe er mit dem Privat-Pkw für die Entsorgung des Hundekots sorgen müssen. „Im Prinzip eine tragikomische Geschichte, die das Münsterland amüsiert hat. Ich habe das übrigens bedauert.“ Er erinnerte damit an die Aufstellung eines Beutelspenders (inkl. Mülleimer) durch seine Fraktion und die Weigerung der Stadt, den Müll zu entsorgen.

Sobald das Modell ausgesucht und die Standorte festgelegt seien, werde der Betriebsausschuss das Thema auf den Tisch bekommen, machte Kintrup deutlich. Bürgermeister Peter Vennemeyer hofft, „dass sie länger halten als die letzten, die sind abgebrannt.“