Es war abzusehen, dass auch der Reckenfelder Bürgerverein (Re-Bü-Ve) seine Jahreshauptversammlung, die auf den heutigen 19. März terminiert war, absagen muss.

Bevor am vergangenen Sonntag so ziemlich alles lahmgelegt wurde, war der Re-Bü-Ve noch aktiv. Neben dem Kreisverkehr an der Grevener Landstraße stellten einige Aktive bei eher miesem Wetter am Freitag eine weitere Bank auf. Gesponsert wurde diese von der Familie Czekalla. Die Bank steht in der Nähe des Bürogebäudes.

Am selben Tag wurde auch noch die Fläche für das Aufstellen einer weiteren Bank vorbereitet, die dann am Montag dort aufgestellt wurde. Am kleinen Pättchen zwischen Moorweg und der Emsstraße steht nun also auch eine Bank. Der Wunsch, dass eine Bank in „Block C“ steht, kam von den vier Kindern der Eheleute Ottomar und Inge Nitzsche. Die beiden wohnten einst in Block C. Ottomar Nitzsche hatte hier seinen Postzustellbezirk und Inge Nitzsche (verstorben 1995) war ebenfalls sporadisch als Zustellerin im Ort tätig.

Insgesamt hat der Re-Bü-Ve somit neun Bänke im Ort aufgestellt und noch Zusagen von fünf weiteren Sponsoren. Es ist schön, dass sich immer wieder Helfer finden, die die „Knochenarbeit“ zum Herrichten der Fläche und das Aufstellen der Bänke und Tische übernehmen.

„Leider muss die geplante „Clean Up Reckenfeld“ Aktion in der momentanen Lage ausfallen. „Aber es sind in der Ortsmitte immer mal wieder Kinder unter Leitung des Re-Bü-Ve im Einsatz, um dort für Sauberkeit zu sorgen. Da die jetzt so lange schulfrei haben, fragen die schon nach wann sie aktiv werden können“ erzählt Jürgen Otto. Sporadisch wird dann immer eine kleinste Gruppe aktiv, wenn es erforderlich ist.