Schwebender Stahl über dem Wasser

Ein Teil bringt 21 Tonnen auf die Wage. Ein Gewicht, bei dem der Kranführer nur ganz müde lächelt. Kein Wunder: Der riesige Autokran, der da ganz nah am Emsufer steht, schafft mal locker 350 Tonnen. Trotz allem: So eine Behelfsbrücke über der Ems aufzubauen ist nicht ganz einfach.

Gestern Morgen war es so weit. Wochen schon vorher wurden auf beiden Seiten der Ems zwischen dem DJK-Gelände und Setex die Fundamente aus großen Steinen gelegt, darauf ein Betonfundament gesetzt. In der Nacht war der Lkw mit den beiden 36,6 Meter langen Seitenteilen der Behelfsbrücke angekommen. Und die mussten dann nur noch auf die Fundamente gesetzt werden.

„Um 11 Uhr geht`s los“, wissen die beiden Rentner, die sich die Zeit beim Bagger-Kino vertreiben. Sie sind ein Quell der Informationen, wissen genau wann was passiert ist. Was soll man sonst auch machen in Zeiten der Corona-Krise. Zu den Zuschauern – alle brav auf Abstand zueinander bedacht – gesellt sich eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen.

Bau der Behelfsbrücke über die Ems in Greven 1/13 über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

über die Ems wird gebaut Foto: Peter Beckmann

Aber: Es gibt zunächst nicht viel zu sehen. Der Kranfahrer hat die falschen Ketten dabei, die richtigen sind per Pkw unterwegs. Dem Jungen wird langweilig, der Mutter auch, irgendwann gehen sie weiter und verpassen eine spektakuläre Aktion. Genau wie einer der beiden Rentner, der hat Küchendienst. Aber: Sein Kumpel macht Videos. Und die geben wieder, wie nach langer Vorbereitung nun endlich ein Brücken-Seitenteil peu à peu angehoben wird.

Der Kranfahrer muss ein ruhiges Händchen haben. Ganz langsam hebt das schwere Teil ohne Ruckeln vom Lkw ab und schwebt in Richtung Ems. Auf der westlichen Seite trifft der Kranführer zielsicher das Betonfundament. Dort soll das Teil fest verschraubt werden – aber irgendetwas passt da nicht.

Und wie heißt das so schön: was nicht passt, wird passend gemacht. Ein Arbeiter schnappt sich die Flex und legt los. Ein neuer Versuch, passt noch immer nicht. Und wieder flexen und wieder versuchen – man braucht schon ein wenig Geduld.

Doch: irgendwann passt es dann, das zweite Brückenteil kann einschweben. Und zum Schluss dann quasi die Fahrbahn in Form von Eisenplatten. „Die Brücke kann rund 30 Tonnen verkraften“, sagt der Chef der Aktion.

Abends steht die Brücke. Heute muss dann geschraubt werden, damit sie hält. Es sind viele Schrauben, das kann dauern . . .