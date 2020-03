Dass das Ordnungsamt dafür sorgt, dass sich alle an die neuen Regeln halten, findet viel Beifall. „Es ist ja im Sinne der Bevölkerung, es geht um deren Schutz“, sagt Prinz. Und selbst die Kontrollierten selbst reagieren überwiegend positiv. Es gebe viel Verständnis. Nur: Manche wissen eben noch nicht im Detail, was die neuen Regeln für sie persönlich bedeuten. „Die Einzelhändler sind alle verunsichert, und vor allem die Gastronomen. Wir geben Tipps und Hinweise – darum geht es vor allem“, sagt Prinz.

Aber natürlich mache man auch eine Bestandsaufnahme. Wer eindeutig gegen die strenge Allgemeinverordnung der Stadt verstößt, wird notiert – und darf sich darauf einstellen, nochmals besucht zu werden. Wer wiederholt uneinsichtig ist, muss auch mit einer saftigen Strafe rechnen.

Die Teams sehen es als ihre Aufgabe an, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und nur sehr selten sind Verstöße festgestellt worden. „Weniger als eine Handvoll“, sagt Prinz nach einer Vormittags-Schicht. Die Kontrollgänge sollen flächendeckend stattfinden. In Reckenfeld war auch ein Team unterwegs. Wohl nicht zum letzten mal. „Wir müssen das beobachten und dann mal weitersehen“, sagt der Ordnungsamts-Mitarbeiter.

Nicht immer geht es um Verstöße, oft auch „nur“ um Sicherheitstipps. In den Filialen der Lebensmittelläden und Vollsortimenter, die noch geöffnet haben dürfen, werden die Marktleitungen unter anderem auf die Wartebereiche an den Kassen angesprochen. Das Team wirbt dann dafür, mit entsprechenden Markierungen auf dem Boden für die nötige Distanz zwischen den Kunden zu sorgen.

Der Redebedarf ist groß. Im Dschungel der Erlässe von Bund, Land und Kommunen ist nicht immer klar, was gerade erlaubt ist und was nicht. Auch die Ordnungsamtsmitarbeiter müssen schon mal in der „Zentrale“ im Rathaus nachfragen. Dürfen der Orthopädieschuhmacher und die Podologin geöffnet haben?

Natürlich kümmert sich das Ordnungsamt (allerdings nicht die Dreier-Teams) auch um Gruppen, die sich regelwidrig auf Spielplätzen oder anderswo treffen. Bei entsprechenden Hinwiesen werden „Außendienstler“ tätig.

Am Freitag hat die Stadt angeordnet, dass nun auch Friseursalons, Kosmetik-, Nagel-, und Tattoostudios zu schließen sind.