Notstand auf dem Spargelfeld

Der erste Spargel sprießt aus dem Boden. Viel Regen und zurzeit intensive Sonnenstrahlen sind ideale Bedingungen. Wäre da nicht Corona. Das Virus wirbelt auch die Spargel-Branche durcheinander. Vieles, so Bernfried Nahrup, sei aktuell ungewiss, fast stündlich können sich die Bedingungen verändern. Sicher ist: „So eine Saison haben wir noch nicht erlebt.“

Eine Saison, an derem Ende wohl kaum finanzielle Luftsprünge gemacht werden. An eine Prognose traut sich der 50-jährige Grevener nicht: „Dafür haben wir zu wenige Informationen und zu viele Probleme.“ Einerseits fehlen die Arbeitskräfte, andererseits wird es schwierig, den Spargel zu vermarkten.

In der dritten Generation führt Nahrup den Spargelverkauf mit eigenem Hofladen am Postdamm. Spargel-Branche bedeutet: Saisonarbeit. Von April bis Juni brummt normalerweise das Geschäft. Corona kommt zur Unzeit.

Täglicher Krisenstab

Der Hofladen mit integriertem Café lädt bei gutem Wetter zum Ausflug ein. Den Rückweg treten die meisten mit Spargel an, weiß Nahrup. Bis mindestens zum 19. April ist das Café geschlossen, den Hofladen führt Frau Britta. Nahrup: „Wir wissen noch nicht, wann wir wieder aufmachen können. Und wenn wir aufmachen können, unter welchen Auflagen.“ Klar: Eine Ausgangssperre würde das Aus bedeuten. Vom Ostergeschäft, das immerhin 20 Prozent des Jahresumsatzes ausmache, hat sich der Grevener schon lange verabschiedet.

Der familieneigene Krisenstab kommt täglich zusammen, reagiert auf die neuesten Entwicklungen: „Da fließt die ein oder andere Träne.“ Das milliardenschwere Hilfspaket, das Bund und Länder, für die Wirtschaft auf den Weg bringen will, sei für den Betrieb ein „Tropfen auf den heißen Stein“: „Ein Saison-Betrieb kann dadurch nicht gerettet werden.“

Schwierige Vermarktung

Erst in der kommenden Woche würde er wissen, wie viel Geld dem Betrieb zu Gute komme: „Die Mittel werden aber wohl erst im Mai oder Juni bei uns ankommen.“

Der Betrieb setzt auf „regionale Vermarktung“ in Greven und Münster, auch der Verkauf auf den Wochenmärkten sei unsicher: „Wenn sich die Leute weiter an die Abstandsregeln halten, kann man weiter verkaufen.“ Die Lieferungen an Geschäfte und Restaurants fallen in diesem Jahr für Nahrup ganz weg.

Rücklagen fehlen

Er führt fort: „Etwa 90 Prozent der Hochzeitsgesellschaften haben bereits storniert.“ Viele würden zwar versprechen, die Feierlichkeiten im nächsten Jahr zu wiederholen, aber: „Dann müssen wir auch noch Platz für alle haben.“ Dazu kommt: „Die vergangenen beiden Jahre waren sehr trocken, der Ertrag war schwach – uns fehlen die Rücklagen.“

Und es gibt noch mehr Probleme: Etwa 40 Arbeiter aus Polen beschäftigt der Betrieb. Die Grenzen nach Deutschland sind dicht. Bis Mittwoch durfte mit einer Arbeitsbescheinigung noch jeder einreisen. Etwa 20 Prozent (acht Menschen) der Belegschaft, die zum Teil jahrzehntelang dabei sei, seien bereits vor Ort. An diesem Wochenende können sie den ersten Spargel stechen – auf insgesamt 15 Hektar. Nahrup vermutet: „Die Regierung möchte, dass die zukünftigen Kurzarbeiter aus Deutschland mehr eingesetzt werden.“

Zahlreiche Hilfsangebote

Über die zahlreich angebotene Hilfe von vermehrt Kurzarbeitern und Studenten sei die Familie sehr froh. Natürlich geht es auch hier nicht ohne ein aber: „Wir brauchen zwei Wochen zur Einarbeitung. Sollte sich alles am 19. April beruhigt haben und die Kurzarbeit wird aufgehoben, kehren die Menschen in ihren normalen Beruf zurück und wir fallen in der Hochphase Ende April in ein Loch.“

Spargel, so der Experte, müsse täglich geerntet werden: „Drei Tage keine Ernte und das System bricht zusammen.“

Große Spargel-Betriebe müssten nicht um ihre Existenz bangen: „Die haben ihre langjährigen Verträge mit Lidl, Aldi und Co.“ Dass denen zurzeit regelrecht die Bude eingerannt wird, sei hinlänglich bekannt. Nahrup: „Die können die Preise nach oben schrauben – die Leute kaufen trotzdem, weil es dort die ganze Palette gibt. Da können wir nicht mithalten.“