„Wir springen in die Bresche“

Alles lief glatt. Kein Wölkchen am Konjunkturhimmel. Als die Volksbank Anfang des Jahres Bilanz zog, war Corona weit weg. Jetzt hat das Virus die Genossenschaftsbank erwischt. Vorstandsmitglied Dietmar Dertwinkel berichtet im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Günter Benning über die Konsequenzen.

Das ist eine ungewöhnliche Situation für Banken. Wie ist es bei Ihnen?

Dertwinkel: Es ist wie für alle Unternehmen und Privatleute eine außergewöhnliche Situation, die uns stark belastet.

Sie haben viele Kunden, die einerseits, weil sie jetzt Kurzarbeitergeld bekommen, andererseits weil sie als Unternehmen tätig sind, direkt betroffen sind. Wie gehen Sie damit um?

Dertwinkel: Das ist vielschichtig. Wir müssen als Genossenschaftsbank aus der Region für alle Seiten da sein. Selbstständige und Freiberufler haben wir darüber informiert, dass wir Soforthilfen zur Verfügung stellen. Der Staat hat sehr viele Dinge anmoderiert. Da haben wir leider das Problem, dass die Maßnahmen in der Fläche noch nicht angekommen sind. Die versprochenen KfW-Mittel oder NRW-Soforthilfen werden jetzt erst beschlossen. Bis diese dann beim Kunden sind, wird es sicher noch zwei bis vier Wochen dauern.

Sehr lang für Unternehmen?

Dertwinkel: Ja, wir glauben, viele Unternehmen haben keine Zeit, darum springen wir als Volksbank Greven in die Bresche mit Liquiditätshilfen. Wir führen Gespräche mit unseren Kunden über deren Liquiditätsbedarf und den stellen wir direkt zur Verfügung. Parallel beantragen wir die möglichen Förderprogramme, da wir von längeren Bearbeitungszeiten bei der Förderinstituten ausgehen.

Das wären kurzfristige Kredite, die auch kurzfristig wieder abgelöst werden können?

Dertwinkel: Ja, wir denken an eine kurzfristige Vorfinanzierung, die dann durch Zuschüsse oder Förderprogramme jederzeit abgelöst werden können. Es kommen täglich neue Informationen zu angedachten Förderungen. Welche Möglichkeiten es geben wird, ist bisher nur in Teilen bekannt. Wir gehen von sehr zinsgünstigen Darlehnsprogrammen um ein Prozent aus.

Kann man sich auf eine solche Situation vorbereiten?

Dertwinkel: Ja, wir sind per Gesetz verpflichtet, solche Krisenszenarien zu entwickeln. Bei uns läuft ein eingespielter Mechanismus ab. Zuerst wird ein Krisenstab eingerichtet, der auch Möglichkeiten hat, Maßnahmen selbstständig einzuleiten. Wir sind als Bank systemrelevant und verpflichtet, alle relevanten Geschäftsprozesse aufrechtzuhalten. In der Praxis gab es das noch nie, in der Theorie ist es aber beschrieben.

Sie betreuen viele Privatkunden, die Haushypotheken bei Ihnen haben. Deren Budget ist eng gestrickt. Gibt es da schon Probleme?

Dertwinkel: Erste Anfragen zu dem Thema haben wir von Kunden, die in Kurzarbeit sind. Wenn man nur 67 Prozent des Nettogehalts bekommt, falls der Arbeitgeber nicht aufstockt, kommen sehr viele in kurz- oder längerfristige Probleme. Das versuchen wir abzufedern.

Was kann man da tun?

Dertwinkel: Man kann relativ schnell die Tilgung aussetzen, also das, was man zurückzahlt. Zins und Tilgung ergeben die Kreditrate. Das Vernünftigste wäre, es, die Rate auszusetzen. Das ist aber gesetzlich nicht so einfach, weil da der Verbraucherschutz greift. Wenn wir das tun, verstoßen wir aktuell gegen Gesetze. Wir warten jetzt auf die Politik. Ich bin da aber zuversichtlich und glaube, dass in der Corona-Krise diese Vorschriften ausgehebelt werden. Meine persönliche Meinung ist: Nur die Tilgung auszusetzen, das reicht vielen nicht. Wir brauchen beides. Und die fehlende Rate muss dann hinten an das Darlehen angehängt werden.

Zumal viele Leute mit einer geringen Tilgung arbeiten?

Dertwinkel: Genau – und dann hilft nur eine Reduzierung der Tilgung nichts, die komplette Rate muss ausgesetzt und laufzeitverlängernd finanziert werden.

Die Bank selbst braucht dafür ja auch Geld. Wo kommt das her?

Dertwinkel: Liquidität ist genug da. Europa wurde mit Geld geflutet, mit soviel Liquidität, dass wir sie gar nicht im Markt unterbringen konnten. Für mich ist die Frage wichtiger, wie setzen wir es technisch, juristisch und unbürokratische am Kunden um, so dass den Menschen schnell geholfen wird. Und die spannende Frage ist, was macht das mit der Wirtschaft und was macht das mit den Menschen? Können wir nach Corona die Wirtschaftstätigkeit so anlaufen lassen, dass die Kredite auch wieder zurückgezahlt werden können? Für die Meisten geht es um Kredit, nicht um Geschenke. Muss also der Staat noch mehr eingreifen und mit Zuschüssen arbeiten?

Wie sieht es bisher es mit Insolvenzen aus?

Dertwinkel: Da hat der Gesetzgeber etwas geändert. Das Insolvenzrecht regelt, dass man nicht direkt aus Corona heraus eine Insolvenz beantragen muss. Denjenigen, denen es vorher gut ging, spannt der Gesetzgeber einen Schutzschirm auf. Da merken wir nichts – und wir haben auch keine Angst davor. Die Wirtschaft im Münsterland ist stark genug, dass sie diese Situation eine gewissen Zeit durchhalten kann. Wenn man davon ausgeht, Ende April / Anfang Mai, können wir die Wirtschaft ankurbeln, dann bin ich guter Dinge. Dauert es bis Ende des Jahres, würde ich meine Antwort vielleicht revidieren. Eins ist aber heute schon klar: Wer vorher wirtschaftlich schwach war, wird es schwer haben.

Einige Branchen wie die Gastronomie haben besondere Probleme. Laufende Kosten, gar keine Einnahmen. Was tun?

Dertwinkel: Wir haben ein kurzfristiges Beratungsprogramm entwickelt, in dem wir dem Kunden einen Liquiditätsplaner zur Verfügung stellen. Wir glauben aber, solche Branchen werden einen Zuschuss benötigen. Die Auswirkungen gehen tief. Bierverleger, Zeltverleiher, Messebauer etc., es erreicht die gesamte Wirtschaft. Da müssen wir kurzfristig Liquidität zur Verfügung stellen und sie im zweiten Schritt durch öffentliche Mittel ablösen.

Wird die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen?

Dertwinkel: Bei einem Auto können sie den Motor ausstellen. Wenn sie bald wieder einsteigen, springt er sofort wieder an. Lassen sie das Auto aber zu lange stehen, kann es sein, dass der Motor schwer bis gar nicht in Fahrt kommt. Je länger wir die Wirtschaft ausstellen, desto mehr Produktions- und Lieferketten werden unterbrochen. Das kann gefährlich sein. Dauert die harte Phase zu lange, werden wir in eine tiefe Rezession münden. Meine Hoffnung ist, dass wir in vier bis sechs Wochen die Wirtschaft wieder anlaufen lassen können – unter Beachtung der Gesundheit und mit möglichst wenig Corona-Infizierten und Verstorbenen.

Wie hat sich die Bank selbst vorgesehen?

Dertwinkel: Wir, Vorstand und Krisenstab, tagen regelmäßig und beantworten uns diese Fragen: Wie schützen wir unsere Kunden, wie unsere Mitarbeiter und wie halten wir das System aufrecht. Dazu haben wir Mitarbeiter in Einzelbüros gesetzt, an allen Schaltern einen Spritzschutz installiert und 17 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten derzeit von zu Hause. Bisher haben wir keine Corona-Ausfälle, wir können daher unseren Betrieb gut aufrecht halten. Sollte es aber zu einem erhöhten Krankheitsstand kommen, würden wir Personal bündeln und möglicherweise Filialen schließen. Wir können heute sagen, wir können unseren Betrieb aufrecht halten. Ich bin sehr stolz auf unsere meine Mitarbeiter, sie wissen, dass wir für unsere Mitglieder und Kunden da sein müssen. Sie beachten beruflich und privat die empfohlenen Abstände, Hygienevorschriften und halten sich fit.

Aktuelle sieht man, dass sich die Arbeitswelt in kürzester Zeit ändern kann. Wird das Folgen haben?

Dertwinkel: Bei der Digitalisierung nehmen wir gerade ordentlich Geschwindigkeit auf. Konferenzen und Meetings finden nur noch über digitale Wege statt. Kundenberatungen können auch schon über Videoberatung mit iPad oder über den PC durchgeführt werden. Das hatten wir eigentlich in diesem Jahr noch nicht so geplant. Ich hoffe, dass wir bei der Bewältigung der Corona-Krise genauso schnell Fahrt aufnehmen können, um für Menschen und Wirtschaft wieder in ein gutes Fahrwasser zu kommen.