Technische Betriebe setzen auf neuen Hubsteiger

André Kintrup, kommissarischer Leiter der TBG, spricht von einem „Riesenfortschritt bei der Bekämpfung der Spinnerraupen. Wir können mit dem eigenen Hubsteiger jetzt viel schneller reagieren, wenn wir in höheren Bäumen in sensiblen Bereichen rund um Schulen, Kindergärten oder Spielplätze Nester beseitigen müssen.“ In den vergangenen Jahren waren die TBG in solchen Fällen noch auf die Unterstützung von Fachfirmen angewiesen. Die sind aber erfahrungsgemäß in der Hochphase der EPS-Saison meistens auf Tage ausgebucht: „Flexibles, schnelles Reagieren war da oft gar nicht möglich“, so Kintrup. „Trotzdem werden wir uns in Spitzenzeiten auch weiterhin Mithilfe von außen holen.“

Die Stadt Greven setzt, genau wie die Nachbarstadt Emsdetten, weiter auf die rein mechanische Bekämpfung der EPS-Raupen und ihrer Gespinste mit Industriesaugern. Die abgesaugten Raupen werden als „Sondermüll“ verbrannt. Auch die Stadt Ibbenbüren geht so vor.

Orientierung an den Niederlanden

In Saerbeck und Rheine dagegen experimentiert man mit einem Fraßgift auf Basis des „Bazillus thurengiensis“, das die Raupen im frühen Larvenstadium abtöten soll. „Dieses Mittel tötet aber selbst im Idealfall längst nicht alle Raupen in einem Baum, es muss also trotzdem mechanisch nachgearbeitet werden. Und oft schädigen solche Gifte auch andere, harmlose Schmetterlingsraupen. Außerdem muss das Mittel unter ganz bestimmten Wetterbedingungen versprüht werden, um einigermaßen gut zu wirken, es darf nicht zu windig sein und auch nicht regnen. Das sind für uns zu viele Gründe, die gegen den Einsatz solcher Fraßgifte sprechen“, sagt Kintrup.

Die Stadt Greven orientiert sich auch 2020 am niederländischen „Leitfaden zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners“, der statt auf Gift unter anderem auf die Stärkung natürlicher Fressfeinde des EPS setzt. „Dass sich in den vergangenen Monaten so viele Initiativen gegründet haben, die Nistkästen bauen und aufhängen, um Vögel als natürliche Feinde des EPS anzulocken, finden wir natürlich klasse“, so Kintrup. Die Stadt selbst hat aus Haushaltsmitteln 450 Nistkästen finanziert, die kostenlos an Bürger abgegeben wurden.

Aufsprühen eines Biozids

In Anlehnung an die Niederlande wird die Stadt Greven auch in diesem Jahr bei ihren bisherigen Maßnahmen gegen den EPS bleiben: In allen besonders sensiblen öffentlichen Bereichen – unter anderem im direkten Umfeld von Kindergärten, Schulen, Spielplätzen, Sportanlagen – werden Raupen und Gespinste schnellstmöglich abgesaugt. Danach konzentrieren sich die Arbeiten auf alle weiteren innerstädtischen Bereiche mit hoher Siedlungsdichte. In den Außenbereichen, in denen viel weniger Menschen wohnen und unterwegs sind, werden bei Befall Warnschilder angebracht, zum Beispiel an Wirtschaftswegen und Waldrändern.

Stadt und TBG bitten auch in diesem Jahr um Verständnis, dass in einer so flächengroßen Stadt wie Greven mit geschätzt 100.000 Eichenbäumen nur ein Bruchteil der Bäume von den Spinnerraupen befreit werden kann.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland sieht in diesem Jahr für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an Bundes- und Landesstraßen neben dem herkömmlichen Absuchen/Absaugen auch das Aufsprühen eines Biozids (Wirkstoff: Bazillus Thuringiensis) auf befallene Bäume vor. „Dieses Bakterium wird über die benetzten Blätter durch die jungen Raupen aufgenommen und verhindert die weitere Ausbreitung. Für Menschen, andere Tiere und Pflanzen ist dieses Mittel nicht schädlich“, heißt es in der Presseinfo von Straßen NRW.