Elektroschrott und Holzabfall auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern haben auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Lohmann in Emsdetten gebrannt. Mehr als 70 Kräfte der Feuerwehr hätten den Brand in der Nacht auf Freitag in etwa fünf Stunden gelöscht, sagte ein Sprecher am Morgen. Der Brand sei am späten Donnerstagabend ausgebrochen.

Anwohner seien aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da der Rauch in Richtung eines bewohnten Gebietes zog. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden“, hieß es in einer Warnung der Kreisleitstelle, die für Emsdetten und Greven-Reckenfeld ausgegeben wurde.

Es gebe bisher keine Hinweise auf Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte habe es keine gegeben. Über die Höhe des Schachschadens war zunächst nichts bekannt.

Mehrere Brände in der Vergangenheit

Bereits in der vergangenen Woche musste die Feuerwehr zu dem Unternehmen ausrücken, weil dort ein Container mit Restmüll gebrannt hatte. Im letzten Sommer hatte es bei dem Unternehmen einen weiteren Großeinsatz gegeben, als 30.000 Kubikmeter Alttextilien, gelbe Säcke und Elektroschrott in Brand geraten waren.