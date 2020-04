Nachbarschaft soll nicht leiden

Corona – das fordert auch Wohnungsunternehmen heraus. Ein Beispiel ist Sahle Wohnen. An rund 50 Standorten in 21 Städten arbeitet das Grevener Wohnungsunternehmen mit der Parea zusammen. Die gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft übernimmt dort unter anderem die soziale Betreuung von Senioren.

Neben Beratungs- und Informationsdiensten gehören dazu auch Veranstaltungsangebote, die das nachbarschaftliche Miteinander und die Integration neuer Mieter in das Wohnumfeld fördern, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Kontaktverbots war es ab Mitte März notwendig, alle Gemeinschaftsräume umgehend zu schließen und sämtliche Gemeinschaftsaktivitäten einzustellen.

Wo ein persönlicher Kontakt im direkten Austausch nicht mehr möglich ist, sind neue Formen der sozialen Betreuung und des nachbarschaftlichen Miteinanders gefragt, wie Parea-Geschäftsführer Thorsten Seelig betont: „Senioren sind besonders von dem Kontaktverbot betroffen, da sie zu den Risikogruppen gehören und viele von ihnen alleine leben. Sie sollen wissen, dass wir auch in Zeiten der Corona-Krise für sie da sind und alles tun werden, um ihnen das Zuhause-Bleiben zu erleichtern und das Band des nachbarschaftlichen Miteinanders nicht abreißen zu lassen.“

Binnen weniger Tage ist es Parea gelungen, verschiedene Alternativangebote für die älteren Mieterinnen und Mieter von Sahle Wohnen zu verwirklichen. Bereits zwei Tage nach Schließung der Gemeinschaftsräume wurde die Nachbarschaftsaktion „Wir sind für Sie da!“ ins Leben gerufen. Seither organisieren die Parea-Mitarbeiterinnen vor Ort freiwillige Helfer für Senioren, die Hilfe beim Einkaufen benötigen und nicht auf familiäre Unterstützung zurückgreifen können. „Die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend. Bei uns haben sich mehr freiwillige Helfer als Hilfesuchende gemeldet“, berichtet Monika Brieder, Parea-Teamleiterin aus Frankfurt am Main.

Telefonische Sprechstunden und Telefonpatenschaften sorgen dafür, dass der persönliche Kontakt zu den Senioren auch in Zeiten von Corona gewährleistet ist. „Wir vermitteln Hilfsangebote, sind beratend tätig und gerade jetzt auch Anlaufstelle für Senioren, die einfach nur mal reden wollen“, schildert Teamleiterin Olga Hoch aus Erkrath ihre bisherigen Erfahrungen aus der Krisenzeit.

Kontakt zu den Senioren wird jedoch nicht nur über Telefon und E-Mail gehalten. Postkarten mit Frühlingsgrüßen werden in die Briefkästen geworfen, kleine Aufmerksamkeiten wie mit Naschereien gefüllte Ostertütchen oder Seifen in Herzform vor die Wohnungstüren gelegt.

Seit Kurzem erhalten die Senioren zudem jede Woche ein von den Parea-Mitarbeiterinnen selbst gestaltetes Heft mit Rätseln, Bastelanleitungen und Malvorlagen, Gedichten und Geschichten. „Die Senioren freuen sich riesig über regelmäßige Beschäftigungsangebote“, so Teamleiterin Jennifer Klahölter aus Dorsten.

Um die Senioren sinnvoll zu beschäftigen, lassen sich die Parea-Mitarbeiterinnen noch einiges mehr einfallen. Sporttraining, das sonst vis-à-vis im Gemeinschaftsraum absolviert wird, findet nun in einigen Seniorenwohnanlagen unter freiem Himmel im erforderlichen Abstand voneinander statt.

Konkret heißt das: Übungen werden im Außenbereich der Wohnanlage gut sichtbar demonstriert, sodass die Senioren auf ihren Balkonen problemlos mitmachen können.

Auch das Singen im Chor ist bei gutem Wetter kein Problem. So haben beispielsweise die Bewohner der Paulinum-Seniorenwohnanlage in der Wickenburgstraße in Essen-Weststadt gemeinsam auf ihren Balkonen gesungen, angeleitet von der im Innenhof der Wohnanlage stehenden Chorleiterin Christel Tillmann. „Trotz Kontaktverbot kann durch das gemeinsame Singen Nähe entstehen“, so Jennifer Klahölter. In Münster gab es im Paulinum Kinderhaus bei einem so genannten „Balkon-Event“, das von Parea und dem Sahle Wohnen-Kundencenter gemeinsam organisiert wurde.