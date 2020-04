Dautgeseggte liäwt je bekanntlik länger. An düsset olle Sprüekwoart is je sicherlik wat an. Ower nich bloß uut düssen Grund wull ick mi doch äs wier mellen, üm met ju ne Muul vuell Platt to küern.

Den een off annern kann sik eventuell no düster besinnen. Wenn auk an annerer Stiär häff vüör Tiet äs sökken Kloogschieter met Namen Terro Liederwams siene Gedanken Wiäke för Wiäke in Richtung Stadt, Land un de Kiärspels verkünnigt.

Ower nu seggt doch äs söffst: Well von uers har sik dann siliäwen sowat draimen loaten! Wassen et vüör Tiet no de Geschichtkes üöwer dicke Luft un ösig Water, so süht dat doch vondage woahrlik ganz anners uut.

Op eenen Schlagg staiht je de gesamte Welt so guet äs op den Kopp un wi sitt allbineene unner Huusarrest in de eegene Stuowe. Wi küent nich äs mehr uerse laiwen Verwandten, Kinner, Enkelkes un Frönde besöken.

Denn dank sökken elennigen Virus met den harmlosen Namen Corona gaiht et boll för de ganze Welt üm nich wainiger äs Liäwen, Daut un üm de blaute Existenz. De grüeliken Berichte un Beller uut de ganze Welt goaht eenem je patu nich mehr uut den Kopp.

„Doa staiht eenem den Verstand doch still“, so har mienen siäligen Öhm Henrich sökke Tragödie tou siene Liäwtieten wuell kommenteert. Doch so äs bi mennig anner Truerspiell liärns je auk vondage den woahren Charakter von so mennig anneren Tietgenossen kennen.

Während de eenen met dat Schrappen von Lokuspapier men bloß an de eegene Määse denkt, giff et guotsiegedank no de gänzlik anneren Metmenschken!

Un dat sind de woahren Helden in düsse laige Tiet. Anfangen von de Dokters, Krankensüstern, Pflegers bis hen tou de wackeren Süstern un Bröers an de Kassen in de Kaupläden, kas se je allbineene gar nich optellen. So sett sik auk in uerse Stadt wunnerbare Fraulüede an de Naihmaschin un produzeert Masken giegen Corona.

Wier annere kümmert sik üm eensame Metmenschken för de all in normale Tieten dat Liäwen schwoar genog is. All düssen Helden un Engel gellt uersen oprechten Dank un se verdaint uerser allerhöchsten Respekt un de grötste Anerkennung!

In düssem Sinne – bliewt wiederhen an Huuse un gesund! Eventuell bis token Wiäke!