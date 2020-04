Sornig soll Anne-Frank-Realschule leiten

Was die Spatzen schon längere Zeit von den Dächern pfiffen, ist nun auch offiziell bestätigt: Der künftige Leiter der Anne-Frank-Realschule heißt voraussichtlich Andreas Sornig.

Wie Frank Hänel, in der Stadtverwaltung für Schulfragen zuständig, im Haupt- und Finanzausschuss bekannt gab, stehe das Besetzungsverfahren an der AFR kurz vor dem Abschluss. Die Bezirksregierung habe Andreas Sornig vorgeschlagen und die Stadt um eine Rückmeldung zu der Personalie gebeten. Theoretisch sei es möglich, den Bewerber in eine Schulausschusssitzung einzuladen, damit er sich dort vorstellen könne. Das sei, so Hänel, wegen der Corona-Pandemie nicht unbedingt ratsam. Und auch gar nicht nötig: „Herr Sornig ist uns ja bekannt und macht seine Arbeit zusammen mit Rainer Sandkötter sehr gut“, sagte Hänel.

Sornig als zweiter Konrektor der AFR und Rainer Sandkötter als kommissarischer Schulleiter leiten die Schule gemeinsam, seitdem die frühere AFR-Chefin Ines Ackermann zur Bezirksregierung gewechselt war.

Die Politiker sind mit der Sornig-Lösung offenkundig einverstanden. Dr. Michael Kösters-Kraft (Grüne), der auch Vorsitzender des Schulausschusses ist, betonte, dass er die Personalie „ausdrücklich begrüße“. Und Jürgen Diesfeld (CDU), Vorsitzender des Hauptausschusses, beschied: „Kann so laufen.“

Die Stadt wird daher auf eine Einladung Sornigs verzichten und der Bezirksregierung mitteilen, dass es keine Einwände gibt.

Wann Sornig, der zuvor kommissarischer Leiter der Realschule Roxel war, den Chefsessel im Grevener Westen übernehmen kann, ist indes noch offen.

Ganz so weit sind die Besetzungsverfahren an zwei anderen Grevener Schulen noch nicht gediehen. Am Gymnasium Augustianum muss ein Nachfolger / eine Nachfolgerin für Dr. Volker Krobisch gefunden werden, der kürzlich bekanntlich zur Bezirksregierung gewechselt war. Anders als im Fall von Ines Ackermann muss bei der Krobisch-Nachfolge jedoch keine Probezeit abgewartet werden.

Und auch an der Martin-Luther-Schule muss eine neue Leiterin / ein neuer Leiter gefunden werden. Nicola Schölling und Christina Hagemeyer, letztere als kommissarische Schulleiterin, führen derzeit die Schule, die zuvor lange von Marion Birgoleit geleitet worden war. Für Gymnasium und Luther-Schule werden derzeit die Texte der Ausschreibungen abgestimmt – im Grunde handelt es sich um Standardtexte der Bezirksregierung. Die Ausschreibungen liegen der Stadt inzwischen vor. „Wir müssen der Bezirksregierung eine Antwort geben, damit diese Verfahren weitergehen können“, sagte Hänel. Auch hier hatten die im Ausschuss versammelten Lokalpolitiker keine Einwände. Die Stadt wird das zustimmende Votum nun an die Bezirksregierung weitergeben.