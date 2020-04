In dieser Zeit, in der wir alle erleben, was es bedeutet, liebe Menschen, Familie, Freunde, Gruppen usw. nicht treffen zu können, trifft es Bewohner der Altenheime in besonderer Weise. Keine Besuche und keine Veranstaltungen außerhalb des Hauses. Mitarbeiter/Innen in den Häusern geben ihr Bestes, diese Lücke zu füllen.

Für eine kleine Abwechslung und ein Lächeln hat die kfd St. Franziskus eine Idee in die Tat umgesetzt. Sie hat eine Grußkartenaktion gestartet. 182 Grußkarten mit einer gebastelten Sonnenblume, einem Lied und liebe, aufmunternde Worte wurden den Bewohnern der beiden Altenheime am Samstag überbracht. Eine kleine Gruppe hat fleißig gebastelt, um diese Aktion zu ermöglichen.

Auch die Besucher des Seniorennachmittags im Pfarrheim St. Franziskus, der eigentlich jeden Dienstag stattfindet, bekamen diesen Gruß. „So können wir auf diese Weise den Betroffenen sagen, dass wir an sie denken“, sagte Annegret Eiterig vom Team der kfd St. Franziskus. Sie bedanke sich ganz herzlich bei allen Helferinnen die diese Aktion ermöglicht haben.