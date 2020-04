Am vergangenen Samstag verteilte Kortmann Immobilien auf dem Grevener Wochenmarkt kostenlose Behelfs-Schutz-Masken. „Mit dem Marktstart pünktlich um sieben Uhr erhielten die Marktbeschicker die ersten kostenlosen Masken, von denen wir übrigens sehr herzlich aufgenommen wurden“ freut sich Ralf Kortmann. „Der Tag war ein Supererfolg. Passend zur Maskenpflicht war die Nachfrage so enorm, dass unsere ersten 250 Mund-Nasen-Schutz-Masken bereits um zehn Uhr vergriffen waren. Und damit die übrigen Marktbesucher nicht leer ausgingen haben wir kurzerhand weitere 100 Masken in Form von Gutscheinen verschenkt.“ Diese zusätzlichen, orangen Behelfs-Schutz-Masken, die Kortmann eigens für die Corona-Hilfsaktion in Greven produzieren ließ, können am Mittwoch- und Donnerstagvormittag von 10 bis 13 Uhr von den Gutscheinbesitzern im Immobilienbüro auf der Kardinal-von-Galen-Straße 25 in Greven abgeholt werden.