Wenn der Wald zu Brennholz wird

Baum möchte man in diesen Zeiten nicht sein, Waldbesitzer auch nicht. Nein, hat nichts mit Corona zu tun. Damit haben Bäume keine Probleme. Es ist mehr das Wetter, um genauer zu sein die Hitze und die Trockenheit, die den Bäumen mächtig Probleme machen. „Wie sich das alles auf die Bäume, die Natur und den Menschen auswirkt, kann man noch gar nicht vorhersagen“, sagt Theodor Lintel-Höping vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

Die Umstände waren in den vergangenen Jahren nicht berauschend. Zwei heiße und trockene Jahre, der Super-Sturm Friderieke und diverse Schädlinge setzen vielen Bäumen zu. „Im Moment blühen die Bäume, entwickeln die Früchte und benötigen dafür sehr viel Kraft“, erklärt Lintl-Höping. Die wichtige Frage sei, ob sie diese Kraft nach den vergangenen zwei Trockenjahren noch haben. „Irgendwann ist auch bei einem Baum der Akku leer.“

Ob der viele Regen, der in den ersten Monaten des Jahres gefallen ist, den Bäumen helfen kann, stehe nicht fest. „Da ist immer die Frage, ob das Wasser in den tiefen Erdschichten, wo die Bäume wurzeln haben, ankommt.“ Er vermute aber, dass da noch lange nicht genug Wasser vom Himmel gekommen sei. Der Regen, der jetzt nach dem wieder sehr trockenen April falle, sei aber höchstens für den Rasen im heimischen Garten interessant. „Das bisschen Feuchtigkeit kommt unten erst gar nicht an.“

Und überhaupt: gerade die alten Bäume mit den tiefen Wurzeln seien aufgrund der Trockenheit geschädigt. „Die Bäume stehen unter Stress, sind angeschlagen und sind dann ein gutes Opfer für Schädlinge.“ Borkenkäfer, Pilze und anders greifen den Baum an. „Wir sehen zum Beispiel momentan viele Buchen mit trockenen Kronen und verdorrten Ästen, am Stamm selber haben viele schwarze Flecken, die auf Pilzbefall hindeuten.“ Diese Sekundär-Schädlinge seien die Folge der geschwächten Bäume. „Und die können so einen Baum sogar zum Absterben bringe.“

Siehe Borkenkäfer im vergangenen Jahr. „Alle Fichten, die älter als 40 Jahre waren, gibt es in den Grevener Wäldern nicht mehr.“ Zum Glück liege der Anteil der Fichte am Wald in Greven nur bei vier Prozent.

In Greven gebe es schwerpunktmäßig die Kiefer (33 Prozent), gefolgt von der Eiche (ungefähr 25 Prozent), rund zehn Prozent Buche und dann noch Birken, Erlen und weitere Baumarten.

„Größtes Sorgenkind ist bei uns momentan die Buche.“ Zwar seien die Kronen der Eichen und Kiefern, aber auch Birke und Ahorn auch weit lichter als normal. Es gebe auch einige Trockenäste. „Aber bei der Buche sind die Problem deutlich gravierender.“ Viele Buchen seien sehr geschwächt, sind vom Buchen-Borkenkäfer und Prachtkäfer besetzt die den Saftstrom unterbinden. Diese Bäume bilden aufgrund des vielen Totholzes eine Gefahr für den Waldbesucher. „Da kann schon mal schnell ein Ast herunter kommen.“ Bei Wind oder gar Sturm sollte man da besser den Wald meiden.

Aber: Momentan ist das Gegenteil der Fall. „Jetzt in den Corona-Zeiten sind viel mehr Menschen in den Wäldern unterwegs“, hat Lintl-Höping beobachtet.

Und die sehen sicherlich auch die vielen Bereiche im Wald, die ohne Bäume sind. „Diese freien Flächen werden wieder aufgeforstet“, verdeutlicht der Förster. Da kostet ein Hektar rund 15 000 Euro. Eine Investition, die sich erst in der übernächsten Generation der Waldbesitzer wieder rechnet.

Gepflanzt wird in den meisten Fällen ein Mix an Baumarten. Und: Natürlich werde auch darauf geschaut, welche Baumarten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten am besten mit der Trockenheit klarkommen. „Wir pflanzen natürlich auch Eichen, Kiefern, Birke, Kirsche, Winterlinde, aber auch Douglasien und Roteichen“, erklärt Lintl-Höping.

Sein Blick in die Zukunft ist eher verhalten. „Die heißen und trockenen Sommer haben sich sehr negativ auf den Wald ausgewirkt und haben direkt und indirekt großen Schaden angerichtet.“ Und dieser Schaden schlage sich eben auch in den Geldbeuteln der Waldbauern nieder. „Viele Bäume können nur noch als Brennholz vermarktet werden.“

Aber: All das habe sogar auch gute Seiten. „Dadurch, dass mehr Totholz im Wald liegt, haben Insekten auch bessere Lebensbedingungen, die können sich besser vermehren.“ Was wiederum die Vögel im Wald freut.

So hat alles seine guten, aber auch seine schlechten Seiten – für die Natur, für den Wald und für die Waldbesitzer.