Darin heißt es:

„Wir möchten Sie weiterhin optimal betreuen. Bitte helfen Sie uns dies zu ermöglichen, indem Sie sich an folgende Maßnahmen halten. Melden Sie sich immer zuerst telefonisch, bevor Sie in die Praxis kommen. Bringen Sie einen Mundschutz mit. Halten Sie besonders an der Anmeldung Abstand und gehen Sie bitte rücksichtsvoll mit unserem Personal und anderen Patienten um. Nutzen Sie unsere Spender für Händedesinfektion, am besten vor und nach Betreten der Praxis.

Um Sie zu schützen, werden Patienten mit Infektionszeichen nach telefonischer Rücksprache zu speziellen Zeiten einbestellt – meistens am Ende der Sprechstunde.