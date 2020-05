Die Idee eines Abholservice ist grundsätzlich nicht neu, aber die aktuellen und neuen, innovativen Wege zu nutzen, schon. Sowohl die Altdeutsche Schänke, das alte Gasthaus Kaltefleiter als auch das Hotel Schraeder nutzen derzeit die sozialen Medien, um auf ihre Angebote aktiv aufmerksam zu machen. Dabei werden sie den Gimbter Bürgern unterstützt. „Wir haben viele Gespräche mit unserem Wirten geführt, denn Gimbte ist nun mal nicht Gimbte ohne seine Gastronomie“, so Thorsten Lanfer und Steffen Aupers. „Wir halten im Dorf zusammen und das ist uns gerade in diesen besonderen Zeiten sehr wichtig.“

„Jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein, um der Dorfgemeinschaft zu helfen“, so Richard Ebbigmann.

Die Altdeutsche Schänke hat schon seit längerem einen Abholservice initiiert, das Hotel Schräder ist seit dem 1. Mai dabei. Die Gaststätte „Altes Wirtshaus Kaltefleiter“ bietet schon seit vielen Jahren an, freitags und samstags frisch gebackenes Brot, Brötchen und andere Backwaren abzuholen. Auch dieser Service bleibt in diesen schwierigen Zeiten bestehen und erfreut sich wachsender Begeisterung, was man an der langen Schlange samstagmorgens sehr gut erkennen kann. Ab Samstag startet man auch hier mit einem ausgesuchten Abhol-Angebot.