Am Kreisverkehr Königstraße „Völkerball-Kreisel“ ist am Mittwochvormittag ein Pkw mit einem Radfahrer kollidiert. Gegen 10.10 Uhr wollte ein 88-jähriger Autofahrer in den Kreisel einfahren. Am Radweg kam es dann zu der Kollision mit dem von rechts kommenden 76-jährigen Fahrradfahrer. Dieser war den Schilderungen zufolge entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Der Zweiradfahrer aus Greven erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.