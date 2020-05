Ein Leben für das Unternehmen

Das Tagesgeschäft hat Erich Greiwing schon vor Jahren in jüngere Hände gelegt. Nichtsdestotrotz finden wichtige Ereignisse bei der Greiwing-logistics-for-you-GmbH nach wie vor nicht ohne seine Beteiligung statt. Denn der gebürtige Sprakeler, der am 11. Mai seinen 80. Geburtstag feiert, verkörpert bis heute das Herz und die Seele des Unternehmens.

Mit harter Arbeit, Mut zum Risiko und dem unbedingten Willen zum Erfolg formte der 80-Jährige aus einem kleinen Fuhrunternehmen binnen vier Jahrzehnten ein internationales Logistikunternehmen. Die unternehmerische Verantwortung trägt mit Roland und Jürgen Greiwing inzwischen die dritte Generation.

„Das unternehmerische Denken wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt“, sagt Erich Greiwing. Geboren als drittes von vier Kindern ging der heute 80-Jährige gerade zur Schule, als er bereits erste Aufgaben im Familienbetrieb übernehmen musste. Im Alter von nur 15 Jahren trat er schließlich ganz ins väterliche Unternehmen ein. Außer ihm zählte das zu diesem Zeitpunkt gerade zwei Mitarbeiter. Mitte der 1960er-Jahre trifft die Familie dann eine der wichtigsten und prägendsten unternehmerischen Entscheidungen, indem sie beschließt, sich voll und ganz auf Silotransporte zu spezialisieren. Die Entwicklung der Geschäftszahlen unterstreicht die Richtigkeit dieser Strategie: Das Unternehmen wächst und gedeiht.

In den folgenden Jahren übernimmt der Jubilar mehr und mehr Verantwortung im elterlichen Betrieb. Ende der 1970er-Jahre zählt der Fuhrpark 17 Fahrzeuge. Auf den Lohn- und Gehaltslisten stehen zu dieser Zeit 20 Mitarbeiter. In den 1990er-Jahren tritt mit seinem ältesten Sohn Jürgen schließlich die dritte Generation in den Betrieb ein. Aber auch nach dem offiziellen Führungswechsel im Jahr 2000 – mittlerweile beschäftigt der Betrieb mehr als 200 Mitarbeiter – widmet der nun 60-Jährige seine ganze Zeit und Schaffenskraft dem Unternehmen. Das ändert sich erst, als er den Golfsport für sich entdeckt.

Die Greiwing-logistics-for-you-GmbH floriert heute im neunten Jahrzehnt ihres Bestehens. „Mit zehn Standorten, mehr als 800 Mitarbeitern und über 100 Millionen Euro Jahresumsatz.