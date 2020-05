In den Büchern stöbern ist wieder erlaubt

Zu den gewohnten Öffnungszeiten ist ab heute das Stöbern in den Regalen der Stadtbibliothek Greven wieder möglich. Viele Kunden, die bisher online Bücher vorbestellten, haben die Suche vor Ort vermisst und freuen sich darauf.

Da weiter die allgemein bekannten Abstandsregeln gelten, kann das Bibliotheksteam nur eine begrenzte Zahl an Kunden einlassen. Über einen Nebeneingang hinter der Außenrückgabe kommen Besucher in die Bibliothek. Sie müssen sich zunächst registrieren lassen. Dies ist eine Auflage des Landes NRW für alle Bibliotheken.

Für jeden Kunden gibt es einen Korb. So kann die Besucherzahl kontrolliert werden. Dann können alle ihre Medien selbst zusammensuchen und an den Selbstverbuchern ausleihen. Der Ausgang erfolgt durch den Haupteingang. Die Rückgabe von Medien ist sowohl über die Außenrückgabe rund um die Uhr als auch in der Bibliothek während der Öffnungszeiten möglich.

Der kostenfreie Vorbestellservice wird vorerst weiter angeboten. Bibliothekskunden können online über den Katalog oder per Telefon Medien bestellen. Das Bibliotheksteam sucht die Bücher aus den Regalen. Sie können am folgenden Tag abgeholt werden. Da die vorbestellten Medien fertig gebucht bereitliegen, ist das Abholen schnell und kontaktarm zu erledigen. Da die Besucherzahl begrenzt bleiben muss, ist Zeitunglesen, Spielen, Schmökern und ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek nicht möglich.

Die Internetrechner, Kopierer und Scanner der Bibliothek stehen nach telefonischer Anmeldung für Recherchen und Ausdrucke zur Verfügung. Die PCs im Dachgeschoss der Bibliothek sind mit ausreichend Sicherheitsabstand aufgestellt. Spielen und Filme schauen zum Zeitvertreib ist derzeit nicht möglich.

Das Bibliotheksteam berät Kunden gerne weiterhin telefonisch oder per Mail. Wie viel Beratung vor Ort möglich ist, hängt von der Zahl der Besucher ab. Abstand halten und Masken aufsetzen gilt auch für den Bibliotheksbesuch.

„Wir freuen uns auf unsere Kunden“ sagt Bibliotheksleiterin Sigrid Högemann. „Wir haben in den letzten Wochen viele neue Medien eingearbeitet und weil in den letzten Wochen wenig ausgeliehen wurde ist das Angebot besonders groß und attraktiv.“ Die Medien, die vor der Krise mitgenommen wurden, sind noch bis 30. Mai verlängert. Viele sind bereits abgegeben worden. Etwa 7000 müssen noch zurückgebracht werden. Kunden, die in der Schließzeit einen neuen Ausweis bestellt haben, können ihn jederzeit zu den normalen Öffnungszeiten abholen.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: dienstags 10 bis 12 und 15 bis 19 Uhr; mittwochs 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; donnerstags 15 bis 19 Uhr; freitags 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; samstags 10 bis 13 Uhr