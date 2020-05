„Danke, dass Du mich trägst“ – mit diesem Motto auf den Stofftaschen des Matthias-Claudius-Hauses sind zum letzten Mal die haltbaren Lebensmittel an die Kunden der Tafel in Reckenfeld, teilweise in Greven und in Nordwalde verteilt worden. Eine schwere Zeit wurde von Ehrenamtlichen und Flüchtlingen in der Zeit der Schließung der Tafel damit überbrückt.

Möglich war dies durch viele Lebensmittel- und Stofftaschenspenden aus der Bevölkerung und die kontinuierliche Bereitschaft aller, hilfsbereit und verantwortungsbewusst mitzuhelfen.

„In dieser schweren, ungewohnten Zeit haben wir gemeinsam in der evangelischen Kirche in Reckenfeld – in Zeiten ohne Gottesdienst, eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit – Lebensmittel angenommen, eingesammelt und eingekauft, Taschen gepackt und sind wöchentlich mit einer bepackten Tasche voller Lebensmittel zu den Tafelkunden nach Hause gefahren, um sie zu beliefern“, bilanziert Ilja Kryszat, die die Aktion maßgeblich mitbetreut hat.

„Danke, dass Du mich trägst“ – das sind Worte, die deutlich machen, was in den vergangenen zwei Monaten umgesetzt worden ist, damit Ängste genommen hat und viel Sicherheit gegeben hat. Dem Aktionsbündnis ist es wichtig, allen Helfern und Unterstützern Danke zu sagen.

Das Team der Reckenfelder Tafel wird laut Pressemitteilung voraussichtlich ab Mittwoch, 27. Mai, wieder die Ausgabestelle öffnen. Zeiten sowie Hygienebedingungen entnehmen Interessierte bitte dem Aushang an der Tafel sowie den Bekanntmachungen in der Presse.