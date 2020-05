Greven -

Für Unterhaltung und Aufmunterung bei den Mietern in Zeiten der anhaltenden Coronakrise sorgte ein Auftritt des Saxophonisten Le Pharahon alias Roland Essomba in der Wohnanlage von Sahle Wohnen am Emsweg. Unterstützt wurde das so genannte „Balkon-Event“ von der gemeinnützigen Dienstleistungsgesellschaft Parea.