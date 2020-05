Keine großen Änderungen

Von Pfingsten an wäre es laut Verordnung der Landesregierung von NRW erlaubt, auch Umkleiden und Duschen in Sporthallen und auf Sportplätzen wieder zu nutzen.

Stadt und Stadtsportverband haben sich aber gemeinsam dagegen ausgesprochen, solche Nebenräume wieder zu öffnen.

In Greven bleibt es also vorerst bei den Anfang Mai eingeführten und inzwischen bewährten Regelungen zur Sportstättennutzung. Ändern wird sich aber auch in Greven, dass Kontaktsportarten wie Fußball ab dem Pfingstwochenende wieder erlaubt sind, wenn die Zahl der Sportlerinnen und Sportler dabei auf maximal zehn begrenzt ist.

Die Vereine, die Fußball oder Handball anbieten, wollen in Greven aber nach Informationen des SSV bis auf Weiteres auf Mannschaftstraining verzichten, teilt Stadtsportverbandsvorsitzender Werner Jacobs mit.