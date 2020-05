Von Grundschul-Erweiterung bis AFR-Verlagerung

Einen ganz neuen Vorschlag zur Grevener Schullandschaft bringen die Freien Wähler ins Spiel: eine weiterführende Schule in Reckenfeld sei für die Freien Wähler Greven „sinnvoll und vorstellbar“. Konkret: „Wir verfolgen die Idee eines Neubaus der Anne Frank Realschule in Reckenfeld.“ Das Schulgebäude solle so geplant werden, dass die Räume auch eine anderweitige Nutzung erfahren können, etwa als Probenraum für Vereine, Schulungsräume für Vereine, VHS und mehr.

Nach dem Umzug der AFR nach Reckenfeld könnte der alte Standort für Kitas, eine Erweiterung der Grundschule, aber auch als Ausweichgelegenheit für einen Teil des Gymnasiums oder auch für die Gesamtschule genutzt werden. „Sinken die Schülerzahlen wieder können die Räume z.B. für ältere Menschen als Begegnungs- Weiterbildungsstätte genutzt werden“, sagt Olaf Wirl.

Anlass für diesen Vorschlag sind Schulen, „die an der Kapazitätsgrenze geführt werden“. Große Klassen, so die Freien Wähler, seien die Folge – mit steigenden sozialen Problemen. „Wie wir jetzt auch durch die Corona-Krise lernen mussten, sind große Klassenstärken ein zusätzliches Risiko, sich bei einer Pandemie anzustecken. In der Zukunft werden wir immer wieder mit Pandemien rechnen müssen. Deswegen muss das Risiko grundsätzlich minimiert werden.“

„Die Zeit ist reif für eine Lösung“, macht Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) deutlich. Wie diese Lösung aussehen sollte, steht für ihn auch fest: Reckenfeld sollte (wieder) Standort einer weiterführenden Schule werden. „Für das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben ist eine weiterführende Schule im Ort zwingend notwendig“, argumentiert Reiling. Dass etwa 80 Kinder in Greven keinen Schulplatz erhalten, ist für ihn „untragbar“.

Auf Anfrage habe NRW-Schulministerin Gebauer ihm mitgeteilt, dass die Stadt Greven als Schulträger viele Möglichkeiten zur Gestaltung der Schullandschaft habe: „Dazu gehört auch, dass der Schulträger über konkrete Maßnahmen, wie den Ausbau einer Schule oder die Bildung eines Teilstandortes beschließt.“

2019 habe ihm der Fraktionsvorsitzende der SPD (Christian Kriegeskotte) geschrieben: „Du hast recht. Mittlerweile glaube ich, dass wir eine mindestens zweizügige weiterführende Schule brauchen und das diese am Standort Reckenfeld richtig ist.“ Da auch in der CDU intensiv die Schullandschaft Greven diskutiert werde, sei „Bewegung möglich“, fasst Reiling zusammen.

Auch für die Grevener Linken steht fest: „Die aktuellen Zahlen lassen keinen Zweifel daran, dass wir weitere Schulen benötigen werden.“ Doch leider reagiere die Grevener Politik und Verwaltung nur zögerlich. „Wir sollten schon jetzt mögliche Schulstandorte definieren und parallel an der Frage arbeiten, welche Schulformen das Grevener System ergänzen kann. Besonders der Wahl der Schulform kommt besondere Bedeutung zu, da das dreigliedrige Schulsystem ohne die Hauptschule, die aufgrund mangelnder Anmeldungen geschlossen werden musste, nicht richtig funktioniert.“ Für eine mögliche neue, weiterführende Schule ist Reckenfeld aus Sicht der Linken eine konkrete Option. „Es spricht nichts gegen eine Schule in Reckenfeld und vieles dafür. Als größter Ortsteil hat Reckenfeld schon jetzt eine hervorragende Grundschule und kann von einer weiterführenden Schule nur profitieren“, argumentiert Hudalla.

Die Zahlen legen laut Analyse der Linken auch den Bedarf einer weiteren Grundschule in Greven nahe. „Diese sollte konfessionslos und in städtischer Trägerschaft sein“, sagt Thomas Hudalla.

So weit möchte die FDP nicht gehen. Aber: gegebenenfalls müsse man über eine Erweiterung der Reckenfelder Grundschule nachdenken, sobald die Ortsmitte bebaut sei und die Bevölkerungszahl in Reckenfeld damit weiter steige. Reckenfeld als Standort einer weiterführenden Schule sei nach derzeitigem Stand jedoch nicht realistisch. „Zurzeit sehen wir die Option Reckenfeld nicht“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Wilfried Roth. Die FDP spreche sich eher für eine Stärkung der Gesamtschule aus, wenngleich Roth klar ist: „Das Marienschulzentrum ist eigentlich dicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir da noch weitere Anbauten unterbringen können.“ Ein echtes Dilemma. Allenfalls könnte sich neben dem just eingeweihten Mensa-Neubau noch eine Bau-Option ergeben. Dann könne man die Gesamtschule auf sechs Züge erweitern – für Roth eine realistische Variante.