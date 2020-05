Verdrängung. Was das heißt, kann Rolf Klaas seit Jahren im Lebensmittelmarkt erleben. „Wir sind die letzten Mittelständler in Nordrhein-Westfalen“, sagt Klaas, einer der drei Geschäftsführer von K&K, in der Zentrale in Gronau. 213 Märkte werden hier gesteuert – demnächst wohl einer weniger. Das große Ladengeschäft an der Bismarkstraße wird von Edeka übernommen.