Am 13. September wird gewählt. In NRW ist an diesem Tag Kommunalwahl – oder eben auch nicht. Denn: Ulrich Stratmann hat etwas dagegen. Und: Er hat geklagt, vor dem Verfassungsgerichtshof NRW mit Sitz in Münster. Warum er klagt? Nun, er selbst will mitmachen bei der Wahl, aktiv als Mitglied einer Wählervereinigung.