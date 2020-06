Wie wichtig eine gute Nachbarschaft sein kann, zeigt sich besonders in Krisenzeiten. „Gegenseitige Hilfe und Unterstützung erleichtern den Alltag, schenken Sicherheit und schützen nicht zuletzt vor Einsamkeit“, erklärt der Geschäftsführer der gemeinnützigen Dienstleistungsgesellschaft Parea, Thorsten Seelig, in einer Pressemitteilung. „Eine gute Nachbarschaft kann daher ein wirkungsvolles Anti-Krisen-Rezept sein.“ Seit 20 Jahren kümmert sich Parea um die Stärkung von Nachbarschaften.

Anlässlich des bundesweiten Tags der Nachbarn am 29. Mai, zu dem die nebenan.de-Stiftung aufgerufen hatte, führte die Gesellschaft unter dem Motto „Für dich, lieber Nachbar!“ an die 30 kleine und große Aktionen in den Wohnanlagen des Wohnungsunternehmens Sahle Wohnen durch, um ein Zeichen für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander zu setzen. „Für uns war es selbstverständlich, diesen Tag für Gemeinschaftsaktionen zu nutzen“, sagt Parea-Geschäftsführerin Cornelia Daume.

Die ersten Aktionen fanden bereits vor dem 29. Mai statt, die letzten in diesen Tagen. Da aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine großen Feiern und Nachbarschaftsfeste erlaubt sind, ließen sich die Parea-Mitarbeiterinnen an den verschiedenen Standorten alternative Aktionsideen einfallen: von Blumengrüßen, Pralinen, Grußkarten und anderen kleinen Aufmerksamkeiten für den Lieblingsnachbarn über Kaffee- und Kuchen-, Waffelback- und Grillaktionen bis hin zu Klavierkonzerten und Nachmittagen mit Musik, Gesang und Lesungen in den Innenhöfen. „Der Tag der Nachbarn erinnert daran, dass eine gute Nachbarschaft die Wohn- und Lebensqualität erhöht“, so Cornelia Daume.

In der Wohnanlage von Sahle Wohnen am Emsweg in Greven lockte am Samstag der Duft von frischem Gebäck viele Mieter an. Unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln betätigten sich Parea-Mitarbeiterin Eva Bruns, Kundenbetreuerin Jana Brüggemann und eine Mieterin als eifrige Waffelbäcker.

Über 90 Waffeln wurden an die Mieter verteilt – lauwarm und auf die Hand als „Waffel to go“. Zusätzlich konnte jeder Mieter kostenlos eine blühende Pflanze mitnehmen, um sie an seinen Lieblingsnachbarn zu verschenken.

Die Aktionen zum Tag des Nachbarn sind eingebunden in ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die Parea in den vergangenen Wochen verwirklicht hat, um vor allem den älteren Mietern zu signalisieren, dass sie auch in der Zeit der Kontaktbeschränkungen nicht allein sind. Nachbarschaftshilfen wurden organisiert, etwa für den Einkauf, proaktive Telefonanrufe gestartet, um zu hören, wie es den Senioren geht und welche Unterstützung sie benötigen, neue Kontakt- und Beschäftigungsangebote etabliert, wie zum Beispiel ein Anti-Langeweile-Heft, Sporttraining im Freien, Telefon- oder Balkon-Dates. Mit so genannten „Balkon-Events“ brachte Parea gemeinsam mit Sahle Wohnen zusätzlich Abwechslung und Freude in den oft eher eintönigen Alltag und stärkte das Gemeinschaftsgefühl trotz Social Distancing, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die Senioren sind sehr dankbar für unseren Einsatz“, so Thorsten Seelig, „selbst Mieter, die vor Corona kaum Kontakt zu uns hatten, wollen sich künftig mehr am Gemeinschaftsleben beteiligen.“