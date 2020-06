„Es gibt eine starke Nachfrage“

Der Beach ist wieder geöffnet. Die ersten Radtouristen sind in Greven zu sehen. Touristisch läuft das Programm in der Stadt endlich wieder an. Doch für Peter Hamelmann, Geschäftsführer von Greven Marketing, steckt das Corona-Jahr noch voller ungeklärter Fragen, wie er im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Günter Benning erklärt.

Man sieht wieder Fahrradtouristen. Wie ist die aktuelle Entwicklung aus Ihrer Sicht?

Hamelmann: Es gibt durchaus eine starke Nachfrage, gerade in den letzten Tagen, nach radtouristischen Angeboten. Insbesondere wird die Fahrradstation nachgefragt, insbesondere die E Bikes. Es sind natürlich auch viele aus der Nahregion unterwegs, die jetzt Kurzausflüge machen. Mit der Landgastronomie ist das alles auch wieder gut erschlossen, so dass man wieder einkehren.

Aber immer noch mit den üblichen Corona-Einschränkungen?

Hamelmann: Es gibt zumindest wieder ausreichend Betriebe, die auch Radfahrertruppen bedienen können. Man muss im Detail immer noch gucken, wenn man mit einer größeren Gruppen unterwegs ist, ob der entsprechende Gasthof, den man ansteuert auch entsprechend ausgestattet ist. Ob zum Beispiel Platz in der Außengastronomie vorhanden ist, damit es nicht doch zu Engpässen kommt.

Wie sieht es mit den Hotels aus?

Hamelmann: Das ist noch alles nicht auf Normalstand. Spontan losfahren, das sollte man im Moment nicht.

Als Fahrradtourist ist man es gewohnt, sehr kurzfristig Unterkünfte zu buchen. Geht das noch noch?

Hamelmann: Im Moment sollte man langfristig planen. Wir sehen es jeden Sommer, da kommen immer wieder Radtouristen vorbei, die am späten Nachmittag noch eine Unterkunft suchen. Das sollte man vorerst nicht riskieren, weil in vielen Häusern die Kapazitäten runtergefahren sind. Nicht alle, besonders die kleineren Betriebe, sind wieder hochgefahren. Besser ist es, sich die Übernachtung vorher sichern.

In Greven hat das Hotel Eichenhof aufgehört. Wie sieht es mit der Hotellerie aus? Gibt es langfristig genug Betten?

Hamelmann: Schwer einzuschätzen. Corona-bedingt reichen derzeit die reduzierten Kapazitäten noch. Wie sich das im nächsten Jahr entwickelt, insbesondere, wenn dann wieder viele Radtouristen unterwegs sind, vielleicht auch wieder viele Monteure untergebracht werden müssen, dann könnte es schon wieder eng werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik.

Sie haben bei Greven Marketing auch Kurzarbeit. Für Sie sicher eine ungewohnte Situation?

Hamelmann: Ja, es ist schwierig. Wir stecken an allen Fronten im Corona-Zwang. Im Bereich des Veranstaltungsmanagements. Bis Ende sind August sind alle Veranstaltungen abgesagt, zwei verkaufsoffene Sonntage, die Flohmärkte, der Gimbter Kleinkunstmarkt. Das zieht uns raus aus dem üblichen Geschäft. Es gibt keinen Ticketverkauf, keinen Plakataushang, die Werbeangebote, die wir haben, werden nicht nachgefragt. Auch im Tourismus ging ja zwei Monate praktisch gar nichts. Auch langfristige Anfrage kamen nur ganz spärlich. Da haben wir -- auf die Saison bezogen -- ganz erhebliche Ausfälle.

Da ist ja ein ganzes System weggebrochen. Die Veranstaltungstechnik, die Caterer, die sind ja teilweise auf Null zurückgefahren. Wie kommt man da wieder hoch?

Hamelmann: Ich will hoffen, dass unsere üblichen Partner wieder parat stehen. Ich habe wohl schon die Warnung bekommen, wenn wir Großprojekte planen wird es schwierig. Viele Aushilfen in der Branche haben sich anderweitig orientiert. So dass die Unternehmen unter Umständen die nötige Manpower gar nicht haben. Nehmen wir mal eine Veranstaltung wie das große Klassik-Festival im vergangenen Jahr -- da braucht man plötzlich zehn, fünfzehn zusätzliche Helfer. Die könnten vielleicht gar nicht mehr auf dem Markt sein.

Das Programm läuft ja auch wieder an.

Hamelmann: Ja, bei der KI geht es los. Am Beach geht es auf kleiner Flamme, so dass dann da auch die ersten Verträge gemacht werden können.

Vieles wird verschoben, Konzerte, Hochzeiten, Familienfeiern. Viele Künstler nagen am Hungertuch, weil es für viele keine Honorarausfall-Versicherung gibt. Sollte es nächstes Jahr normal weiterlaufen, könnte es dann zu einem Überangebot kommen?

Hamelmann: Nein, wir können zwar die ausgefallenen Veranstaltungen nachholen. Aber wir können das Programm ja nicht noch dichter machen als wir es schon haben. Wir werden nur Veranstaltungen einsetzen, die in diesem Jahr hätten laufen müssen. Die ausgefallenen Veranstaltungen können nicht kompensiert werden. Das schlägt sich auf alle nieder. Die Veranstalter müssen knapp kalkulieren, die Künstler müssen kulant sein, was die Gagen angeht. Man kann ja nur das geben, was durch Einnahmen reinkommt.

Beim Café kann man merken, dass der ein oder andere Wirt 20 Cent draufgeschlagen hat. Auch bei den Ticketpreisen?

Hamelmann: Ich weiß nicht, ob der Markt das so macht. Das muss man testen. Wir werden vorsichtig bleiben, schließlich hat der Zuschauer auch Einschränkungen hinzunehmen. Es ist natürlich kaum möglich, eine ungetrübte Konzert-Atmosphäre herzustellen. Und wenn die dann noch teuer bezahlt wird, dann schreckt man potenzielle Besucher ab.

Nehmen wir mal an, Sie planen jetzt langfristig. Und dann müssen sie doch im September oder Oktober absagen, weil es nicht mit den Hygiene-Auflagen hinhaut, begibt man sich dann in Gefahr, Ausfallhonorare zahlen zu müssen?

Hamelmann: Schwierige Frage. Da arbeiten wir bei der KI relativ vorsichtig. Wir werden nur begrenzte Kontingente an Tickets verkaufen, so dass wir keine überbuchten Veranstaltungen haben. Wir nehmen auch in Kauf, dass wir nur einigermaßen kostendeckend arbeiten können. Dass wir mit Kultur kein Geld verdien können und von Zuschüssen abhängen, ist ja klar, aber es kann dramatisch werden. Bei einigen Veranstaltungen können wir noch gar keine Karten anbieten, weil die Bedingungen viel zu unklar sind. Wir werden hoffentlich nicht auf Jahre hinaus in dieser Situation leben müssen.