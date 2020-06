Na, Terro, gistern auk wier met de Prossion laupen?“ So frogg mi Nuober Hinnerk gistern muorn all uut Tradition. Uut bekannten Grund häff dat je düsset Joahr nich klappt met den alljöahrliken frommen Gang an Fronliknam düör Wold, Flur un an de Kämpe vüörbie.

Et helpt je allet nix, doa mossen dann auk sökke braven Christenmenschken äs uersereener an Huuse bliewen. Ower so recht kapeern kann ick dat dann doch nich.

De Kinnerkes goaht wier in de Schoole, de Footballprofis brakt wier üöwer den Platz un de Demonstranten goaht to Duusende op de Stroate.

Apropos Demonstranten: Sogar icke äs ollen witten Mann was dobie lesten Suoterdagg bi de graute Demonstration giegen Diskrimineerung un Rassismus in Mönster. Dobie was ick men bloß eener von etlike Duusend in Mönster un Hunnertduusende in de wiete Welt.

„Black Lives Matter“! So lütte de Botschaft noa den Mord an en schwatten Mann düör den Drietraim von witten Polsisten in Amerika.

Sökke grüelike Tragödie draff doch füfftig Joahr noa Martin Luther King un Nelson Mandela gar nich mehr woahr sien. „Schwattet Liäwen tellt!“ Un dat gellt för alle Mitmenschken, egal off schwatt, witt, giell off wu auk ümmer! Doa sind wi ziviliseerten Menschken uers doch sicherlik allbineene ennig.

Antlest no wat anners bi uers in Graiwen: Token Gunsdagg kas je per Video met uerse Bewerber – Dreigestirn för den haugen Posten in dat Roathuus diskuteern. Von düsser Stiär all vuell Plaseer bi de Vermehrung von de gewunnenen Erkenntnisse bi düsse Veranstaltung.

In düssem Sinne – bliewt men nieschierig! Guetgoahn!

Plattdeutsch für Anfänger: Prossion = Prozession; Fronliknam = Fronleichnam; Kämpe = Felder, Feld; Drietraim = Drecksack, böser Mensch; token Gunsdagg = nächsten Dienstag; nieschierig neugierig, interessiert.