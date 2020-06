Greven -

Von Oliver Hengst

Just an jenem Tag, als die Strandbar am Beach nach langer Winterpause endlich wieder öffnete, flatterte Bürgermeister Peter Vennemeyer ein Brief ins Haus. Absender: der BUND, der Nabu und die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land. Sie drängen auf mehr Naturschutz am Grevener Beach, wo jetzt viele Veranstaltungen stattfinden. Für Grevens Politiker geht es damit an das Herz der Stadt.