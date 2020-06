Greven -

Von Oliver Hengst

Die Botschaft war hart. Grevens Rathaus steckt so voller Schadstoffe, dass an eine Sanierung nicht zu denken ist, erklärte jetzt Mario Huslage den Kommunalpolitikern. Jetzt kann es wohl nur noch Abriss und Neubau geben. Bürgermeister Vennemeyer will die Entscheidung schnell.