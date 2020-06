Nein, so richtig im Wahlkampfmodus befinden sich die Akteure drei Monate vor den Kommunalwahlen noch nicht. Zumindest lassen sie sich an diesem Wochenende in Münster nichts anmerken, sondern demonstrieren Geschlossenheit. Zum Auftakt des Projektes „Du hast die Wahl“ suchen Grevens Politiker und Bürgermeisterkandidaten fraktionsübergreifend nach Ideen, junge Menschen für die Wahl am 13. September zu erreichen. Dazu suchen sie das direkte Gespräch mit Jugendlichen. Und entwickeln dabei drei ganz konkrete Ideen.

Von einem „gelungenen Wochenende“ berichtet Lena Schwabe am Sonntagmittag. Sie koordiniert das Projekt für die Abenteuerkiste, bei dem es auch darum geht, Jugendliche und Politiker an einen Tisch zu bringen.

Während 15 junge Leute von Freitag bis Sonntag im DJK-Zentrum in Münster tagen, schalten sich Politiker verschiedener Fraktionen und die drei Bürgermeisterkandidaten am Samstag ein.

Die 30-köpfige Gruppe, die sich aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen unter besonderen Bedingungen bespricht, verständigt sich auf die Durchführung einer Veranstaltung für Erstwähler nach den Sommerferien und die Planung des Wahlstudios am 13. September im Kulturzentrum GBS. Bei einem dritten Baustein geht es darum, die Programme der Parteien in jugendgerechte Sprache zu übersetzen. Das Ziel: Erstwähler sollen sich besonders angesprochen fühlen und die Gelegenheiten erhalten, die Kandidaten auch persönlich kennenzulernen.

Dass beim Workshop ursprüngliche Ideen hinterfragt und verändert werden, darüber zeigt sich Lena Schwabe besonders erfreut. „Ich finde es sehr gut, dass wir quergedacht haben. Das zeigt mir, dass sich die Akteure intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben.“ So erfährt das zunächst analog vorgesehene Format „Checkst Du, was die Parteien wollen“ zu einem Digitalprojekt umgewandelt. „Das zeigt mir auch, dass wir nah an den Jugendlichen dran sind“, so Schwabe.

Sie sind es auch, die das Projekt in den nächsten Wochen weiter entwickeln wollen. Für die konkrete Umsetzung der anspruchsvollen Projekte bleiben nur wenige Wochen. Doch die Motivation scheint groß. Und schließlich: Das Band zwischen Jugendlichen und Politikern wird auch einmal mehr gestärkt. Das bestätigen zum Abschluss des Workshoptages am Samstagabend alle Beteiligten. Dass die Begegnung auf Augenhöhe ein wichtiges Erfolgsmerkmal von ernst gemeinter Jugendbeteiligung ist, betont auch Paul Jacobsen. Der 22-Jährige wirkt mit seinem Vortrag über beispielhafte Beteiligungsprojekte zusätzlich inspirierend.