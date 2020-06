Der Zeitplan ist sportlich. Schon zum 1. August kommenden Jahres soll die neue Kita in Gimbte bezugsfertig sein. „Investoren schaffen das flott“, ist Beate Tenhaken, im Rathaus für Soziales, Jugend, Bildung zuständig, zuversichtlich.

Der Zeitplan wurde nun im Hauptausschuss vorgestellt. Ebenso jener für die Feuerwehr, die ebenfalls einen Neubau beziehen soll, allerdings erst Mitte 2022. Bis Ende diesen Jahres soll die Planung für die Feuerwehr eingestielt und ein Bodengutachten erstellt werden. Mitte 2021 könnte dann mit dem Bau begonnen werden.

Die Umzugspläne mischen die Karten in der Gimbter Ortsmitte neu. Bislang teilen sich dort Kita, Jugendraum, Feuerwehr und ein Bolzplatz die Fläche zwischen Grevener Straße, Dorfstraße und Döllken. Der Kindergartenneubau soll auf dem jetzigen Bolzplatz entstehen, die Feuerwehr (mit neuem Jugendraum) zieht an die Überwasserstraße um, genau wie der Bolzplatz. So entsteht neben der Kita mittelfristig eine Freifläche, die für Wohnbebauung genutzt werden kann. So sieht es die so genannte „Variante 2“ vor, auf die sich Verwaltung und Politik geeinigt haben. „Diese Variante bedeutet den Abriss des Bestandsgebäudes“, betonte Beigeordneter Cosimo Palomba. „Ich möchte es im Prozess nicht erleben, dass wir jetzt als Verwaltung die Variante 2 nach vorne bringen und ich dann irgendwann höre: Ah, jetzt möchten wir aber doch das Bestandsgebäude erhalten“, appellierte er. Die Abriss- und Neubau-Lösung sei deshalb so wichtig, „weil wir dadurch in der Ortsmitte eine Freifläche erhalten, die wir für eine spätere Wohnnutzung im Ortskern nutzen können, beispielsweise für Seniorenwohnungen und ähnliches. Ich sage das an dieser Stelle so deutlich, weil ich weiß, dass in Gimbte durchaus auch andere Meinungen bestehen und andere Befindlichkeiten.“ Die erarbeitete Lösung sei ein Kompromiss. „Den meisten Ansprüchen werden wir damit gerecht“, sagte Palomba.

Die Kita wird also als erstes angepackt. Der Neubau soll so konzipiert werden, dass er drei Gruppen (55 Kinder aller Altersstufen) Platz bietet. „Wir haben in Gimbte weiter wachsende Kinderzahlen“, sagte Beate Tenhaken im Ausschuss. Der ursprüngliche Plan, für zweieinhalb Gruppen zu planen, sei daher angepasst worden. Zusammen mit der Kirchengemeinde als Träger wolle man im Rahmen eines Investorenmodells entscheiden, wer den Bau errichtet. Wunsch ist ein klimaneutrales Gebäude mit Anbindung an die Grevener Straße. Die Stadt verpachtet das Grundstück an den Investoren und strebt einen Vertrag mit 20-jähriger Laufzeit an (plus Option auf zwei mal zehn Jahre).

Die Feuerwehr wird im zweiten Schritt an die Überwasserstraße verlegt, danach folgt als letztes der Bolzplatz, wie Andreas Wenzel vom Gebäudemanagement der Stadt erläuterte. Beim Bolzplatz werde es jedoch eine Vakanz von Ende 2020 bis (mindestens) Ende 2021 geben.