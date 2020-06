„Viele Radwege in Greven sind in einem erbärmlichen Zustand“, stellte der grüne Bürgermeisterkandidat Dr. Kösters-Kraft bei einer Befahrung des Radweges am Grünen Weg zwischen Hansaring und Bismarckstraße fest. Die Corona-Epidemie habe die Engpässe in der Infrastruktur schonungslos offenbart. So seien viele Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Wochen auf das Fahrrad umgestiegen oder haben sogar ein neues E-Bikes oder Lastenrad angeschafft. „Da hält die Infrastruktur jedoch nicht mehr mit. Überall fehlt es an ausreichend breiten Fahrradwegen, die die höheren Geschwindigkeiten der E-Bikes und Überholvorgänge erlauben. Und manche Radwege sind durch ihren baulichen Zustand schlicht nicht mehr zumutbar“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Die Fraktion der Grünen hat zur nächsten Ratssitzung den Antrag gestellt, die Benutzungspflicht für diese Radwege innerorts aufzuheben. Die Stadtverwaltung soll prüfen, „wo Radwege nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen oder deren Benutzung schlicht nicht zumutbar ist“. Als Beispiele nennt der Antrag den Grünen Weg, der aufgrund von Baumscheiben, Wurzeldurchbruch und zahlreichen Absenkungen an Grundstückseinfahrten unzumutbar sei. Auch der Radweg an der Nordwalder Straße stadteinwärts, der aufgrund seiner Breite keinerlei Überholvorgänge erlaubt, steht in der Kritik. Weiterhin solle die Benutzungspflicht dort aufgehoben werden, wo Fußgänger und Radfahrer einen gemeinsamen Weg ohne bauliche Trennung nutzen und dort, wo ein Radweg ohne bauliche Trennung in beide Richtungen gefordert ist.

Aufhebung der Benutzungspflicht heißt aber nicht, dass Radfahrer von diesen Radwegen verbannt werden. Stattdessen dürfen sie wählen, ob sie den Radweg oder die Straße nutzen. Kösters-Kraft: „Wir benötigen eine gerechtere Verteilung des öffentlichen Raums. Nur so lässt sich der Schul- und Arbeitsweg auch flexibel mit Bus und Bahn kombinieren Klimafreundliche Mobilität muss in Zukunft einfacher werden.“